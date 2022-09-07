İYİ Parti, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulundu

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz; katıldığı bir canlı yayında, İYİ Parti ve parti yöneticilerini kastederek "ihale aldıkları" iddiasında bulunan CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş hakkında "iftira" suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İyi Parti Genel Sekreteri avukat Uğur Poyraz, katıldığı bir canlı yayında partisine ve parti yöneticilerini kastederek söylediği sözler nedeniyle gazeteci ve eski milletvekili Barış Yarkadaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugün suç duyurusunda bulundu.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Uğur Poyraz adına avukatı Eray Gülcü'nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bugün yaptığı suç duyurusunda Yarkadaş'ın Türk Ceza Kanunu'nun 267/1 ve 278. Maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edildi.

"HAKİKAT ORTAYA ÇIKARILMALI"

İYİ Parti adına yapılan suç duyurusunun metni şöyle: " Büyükşehir Belediye Başkanlarını, İl ve İlçe Belediye Başkanlarını, Belediyelerin İdari Kadrolarını, müvekkilim de dahil olmak üzere İYİ Partinin yönetim kadrolarını, milletvekillerini, akrabalarını, eşlerini, dostlarını zan altına alarak kamuoyunda küçük düşüren beyanların titizlikle araştırılmasını, hakikatin ortaya çıkarılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur."

BARIŞ YARKADAŞ NE SÖYLEMİŞTİ?

İYİ Parti'nin CHP'ye yönelik eleştirilerine tepki gösteren Yarkadaş, HDP seçmeni sayesinde Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Muhittin Böcek'in, Yılmaz Büyükerşen'in, Özlem Çerçioğlu'nun ve birçok belediye başkanının kazandığını belirterek, buna rağmen HDP'ye tavır konulduğuna dikkat çekti.

"BELEDİYELERDEN İHALE ALIYORLAR"

İyi Partililerin HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldığını belirten Yarkadaş, "Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." ifadelerini kullandı.

"BU NASIL BİR SİYASİ TAVIRDIR"

Yarkadaş, konuşmasını şöyle devam ettirdi: "HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak sonra da diyeceksiniz ki 'Biz HDP'yi meşru saymıyoruz.' HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'nin katkısıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır."