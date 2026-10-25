İYİ Parti 9. yıl dönümünde Öztürk, 'kurulamaz denilen yerde kuruldu' dedi

Haber : Halil YATAR - Kameraman: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk, "Bizim üzerimize birçok oyunlar oynandı. Yeri geldi bizler de hata yaptık ama kurulamaz denilen yerde İYİ Parti kuruldu. Seçimlere girilemez denilen yerde İYİ Parti seçimlere girebildi. Meclis'e giremez denilen yerde İYİ Parti Meclis'te iki dönemdir en duruşu sağlam parti olarak milletin gönlüne girdi. Bundan sonra da mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi.

Öztürk, partisinin 9. yıl dönümü kutlamalarına ilişkin, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Öztürk, şunları kaydetti:

"Şöyle dokuz yıl öncesine geri dönüyorum; dokuz yıl öncesinde o günün şartlarını da düşündükçe ülkede yönetim sistemi değişmiş, 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir durumla karşı karşıya kalınmış ve o günün şartlarında her şeye rağmen mücadele eden, Türkiye'den vazgeçmeyen, inat edenlerin inadıyla kurulmuş bir partiyiz. Dokuz yıl boyunca da seçimler geçirdik. Bizim üzerimize birçok oyunlar oynandı. Yeri geldi bizler de hata yaptık ama kurulamaz denilen yerde İYİ Parti kuruldu. Seçimlere girilemez denilen yerde İYİ Parti seçimlere girebildi. Meclis'e giremez denilen yerde İYİ Parti Meclis'te iki dönemdir en duruşu sağlam parti olarak milletin gönlüne girdi. Bundan sonra da mücadele etmeye devam ediyoruz.

"İYİ Kİ PARTİYİ KURMUŞUZ"

Türkiye'nin geleceği ve Türkiye'nin yeniden inşasıyla ilgili yönetmeye talip Türk milletinin tekrar ayağa kalkmasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dokuz değil, inşallah 99 yılları görecek bir partiyiz. Çünkü fikri anlamda bu ülkenin kuruluş felsefesine; tek vatan değil, Türk vatanı; tek bayrak değil, Türk bayrağı; tek millet değil, büyük Türk milleti diyebilecek insanlarla beraber bu mücadeleyi sürdürüyoruz. İyi ki içindeyiz. İyi ki İYİ Parti'yi kurmuşuz ve iyi ki bu mücadelenin sonunda o inanca da sahibiz. Bu ülkeyi yönetmeye talibiz."

Kaynak: ANKA