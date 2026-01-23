Haberler

Balıkesir'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, işçileri taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bir fabrikadaki işçileri taşıyan Murat Mutlu yönetimindeki 10 S 37038 plakalı midibüs, İvrindi-Bergama kara yolunda devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
