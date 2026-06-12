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Balıkesir'de ahırda çıkan yangın söndürüldü

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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 200 ot balyası yandı, bir büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 200 ot balyası yandı, bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Soğanbükü Mahallesi'ndeki bir hayvancılık işletmesine ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, damda bulunan 200 ot balyası tamamen yanarken, 6 aylık bir düve telef oldu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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