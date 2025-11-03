Haberler

İTÜ ve Q&Co İş Birliği ile Kuantum Hesaplama Geliştirilecek

İTÜ ve Q&Co İş Birliği ile Kuantum Hesaplama Geliştirilecek
Güncelleme:
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Q&Co Quantum Computing ve ComPro Bilişim Teknolojileri ile kuantum hesaplama ve hizmet sistemlerini geliştirmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, laboratuvar altyapısı ve araştırma merkezi kurulmasını öngörüyor ve Türkiye'nin ilk yerli kuantum işlemcisini üretme hedefini içeriyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Q&Co Quantum Computing Teknoloji ve ComPro Bilişim Teknolojileri arasında, "Kuantum Hesaplama ve Hizmet Sistemlerinin Geliştirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, ComPro Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Keklik, ComPro Grup CEO'su ve Q&Co Quantum Computing Teknoloji Genel Müdürü Murat Cantürk ile İTÜ TTO Genel Müdürü Bilal Çinici katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Mandal, bu işbirliğinin, bilimsel araştırmayı, ticarileşmeyi ve yetişmiş insan kaynağını bir araya getiren yeni bir inovasyon modeli ortaya koyduğunu belirtti.

İTÜ olarak süreci AR-GE'nin ötesine taşıdıklarını ifade eden Mandal, İTÜ'de başlatılan Kuantum Teknolojileri Yandal Programı ile lisans ve lisansüstü öğrencilere proje temelli öğrenme fırsatları sunduklarını aktardı.

Mandal, hayata geçirdikleri "Birlikte öğrenme laboratuvarı" konseptli işbirliği sayesinde İTÜ öğrencilerinin, Q&Co ve ComPro AR-GE ekipleriyle aynı ortamda doğrudan deneyim kazanacaklarını belirterek, yapılan bu işbirliği ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 2030 yılına kadar rekabetçi bir kuantum işlemci prototipi geliştirme ve ilk yerli kuantum işlemciyi üretme hedefini somut bir yol haritasına dönüştürdüklerini kaydetti.

Prof. Dr. Mandal, geleceğin bilim ve teknoloji ekosistemini belirleyen iki stratejik alandaki bu adımların İTÜ'de atılmasının, üniversitenin Türkiye'nin geleceğine yön veren ana referans kurumlardan biri olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Protokol kapsamında, laboratuvar altyapısı ve kuantum sistemlerine özel araştırma merkezi İTÜ'nün Ayazağa Yerleşkesi'nde kurulacak. Bütünleşik bir üretim ortamında, küresel teknoloji yarışında ön saflarda yer alacak kuantum işlemciden başlayarak, kuantum bilgisayar ve uygulama algoritmalarına dek geniş bir yelpazede çalışmalar yapılacak.

İlk aşamada 25 kişilik bir AR-GE ekibi çalışmalara başlayacak. Kuantum alanında malzeme teknolojisi, işlemci tasarımı, kuantum bilişim, algoritma geliştirme ve yazılım tasarımı gibi alanlarda, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler İTÜ'de aynı üretim sürecinde buluşacak.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
