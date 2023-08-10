İTÜ Öğretim Üyesi Naci Görür: Malatya'daki Depremler Yeni Fayı İşaret Ediyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremler hakkında açıklama yaparak, bu depremlerin yeni bir fayı işaret ettiğini belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi, jeolog Prof. Dr. Naci Görür, "Önce Malatya'da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2'lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay" açıklamasını yaptı.

İTÜ Öğretim Üyesi, Bilim Akademisi Üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, bugün Malatya'da meydana gelen 4,3 ve 5,3 büyüklüklerindeki depremlerle ilgili açıklama yaptı. Görür'ün bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün olan depremler hakkında sizleri bilgilendireceğim: Önce Malatya'da 4,3 büyüklükte Öncü-Yeşilyurt depremi, sonra da 5,2'lik İkizce-Yeşilyurt depremi oldu. Kuvvetle muhtemeldir ki Öncü depremi İkizce depreminin öncüsüdür. Bu deprem fayları MTA haritasında yoktur. Yeni fay?"