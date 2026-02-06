İTÜ'den Kahramanmaraş depremleri vizyon toplantısı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde düzenlediği "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri İTÜ Vizyonu Toplantısı"yla toplumsal sorumluluk ve etki odaklı vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, deprem süreçlerinde her kurumun kendi çapında üzerine düşen görevleri olduğunu söyledi.

Mandal, İTÜ çalışanları ve öğrencileriyle hep deprem bölgesinde olduklarını, deprem bölgelerinin bilimsel alana dönüştüğünü ve buralardaki bilimsel verileri uluslararası alanda bilim camiasıyla paylaştıklarını ifade etti.

Marmara Bölgesi ve İstanbul'a bakıldığı zaman depremden ders alma konusunun önemli olduğunu vurgulayan Mandal, "Rakamsal olarak bakıldığında orada 400 bin bina inşa ediliyor. Bu durum İstanbul'da da geçerli. Binalar yenileniyor ama baktığımız zaman DASK rakamları bizi üzüyor. İstanbul için beklenen riskin, 'Ne kadar ders almışız?' sorusu konusunda tekrar değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendi çapında karmaşık bir problem olduğunu belirten Mandal, sadece depremin değil, depremin ardından yaşanan sel felaketleriyle bölgede yaşanan afetin "Asrın Felaketi" olarak ifade edildiğini söyledi.

Mandal, yaşanan afetlerin, gelecekte yaşanacak afetlerin bir bütünsel yapıyla ele alınması gerektiğini gösterdiğini, "Marmara Bölgesi'nde ne kadar hazırlıklıyız?" sorusunu herkesin bir birey olarak değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

İTÜ-Türkiye İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak da 6 Şubat afetinin sadece sismik hareketlerden ibaret olmadığını, teknoloji, iklim ve sosyal yapının iç içe geçtiği felaketler silsilesi olduğunu, bunun bilimsel kanıtlarla ortaya koyulduğunu söyledi.

Yaltırak, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan "asrın felaketi"nin yer bilimleri tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "İTÜ, depremin olduğu saatin ilk dakikasından itibaren bütün ekipleriyle laboratuvar, uydu görüntüleri, veriler ve arazideki arkadaşlarımızla zor şartlar altında fayın doğasını anlamaya yönelik önemli çalışmalar yaptı." diye konuştu.

İTÜ'deki akademisyenlerle Elbistan depreminin yarattığı 143 kilometrelik yüzey kırığını yüksek çözünürlüklü İHA desteğiyle haritaladıklarını söyleyen Yaltırak, "Aynı zamanda bizler MATAM grubu olarak Harita Genel Müdürlüğü'ne yansıyan bütün verileri, 30 santim çözünürlükte, neredeyse fayda yürümüş kadar ayrıntılı şekilde haritalayıp sahadaki arkadaşlarımıza veri ve bilgi olarak aktardık." ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında düzenlenen oturumlarda toplumsal sorumluluk ve etki odaklı vizyonunu paylaşan İTÜ, disiplinlerarası yaklaşımı ve yenilikçi yöntemleri kullanan bilimsel bakış açısını geniş bir yelpazede ele aldı.

Programa, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.