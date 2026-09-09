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İTÜ'den yangın açıklaması

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ayazağa Yerleşkesi'ndeki bir binada yemek hizmeti veren işletmenin mutfağında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ayazağa Yerleşkesi'ndeki bir binada yemek hizmeti veren işletmenin mutfağında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

İTÜ'den yapılan açıklamada, işletmenin mutfağındaki ocakta küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.

Yangının, söndürme sisteminin devreye girmesiyle kısa sürede söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, tedbir amacıyla iftaiye ekiplerinin de yerleşkeye geldiği aktarıldı.

Açıklamada, herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığı, MED A binasının öğrencilere hizmet vermeye devam ettiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA
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