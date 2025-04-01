İtalyan şef Clemente Müslüman olma hikayesini anlattı: "Aklımla başladı, ruhsal uyanışa dönüştü"

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan İtalyan şef Lucas Clemente, Müslüman bir iş arkadaşıyla sohbeti sonrası yaptığı araştırmalarla İslamiyet'i seçmeye karar verdiğini, ibadet ettikçe ruhsal bir uyanış yaşadığını söyledi.

12 yıldır Brüksel'de yaşayan 35 yaşındaki İtalyan şef Lucas Clemente, Müslüman olma yolculuğunu AA muhabirine anlattı.

İtalya'nın Milano kentinde doğduğunu, eğitimini turizm üzerine tamamladığını ve aldığı iş teklifi üzerine Brüksel'e yerleştiğini belirten Clemente, "Bir arkadaşımdan barmen olarak çalışmak üzere teklif aldım. Brüksel'in nerede olduğunu bile tam olarak bilmiyordum. Bir İtalyan restoranında barmen olarak çalışmaya başladım. Başka bir ülkeye göç eden İtalyanlar için klasik bir hikaye. Hiç Fransızca bilmiyordum, kimseyi tanımıyordum." dedi.

Konakladığı otelde Fas asıllı resepsiyonistle geceleri hemen her konudan sohbetler ettiklerini, bunlardan birinin de din olduğunu ifade eden Clemente, şöyle devam etti:

"Ben o zamanlar Allah'a inanmıyordum. Hayatım boyunca iyi eğitim verdikleri için Hristiyan okullarına gittim. Ailem de dindar değildi. Arkadaşımla din üzerine ettiğimiz sohbetlerde o Allah'ın varlığını, ben ise yokluğunu ispatlamaya çalışmak üzere iddiaya girdik. Dersime çalıştım. Araştırmamı yaptım. Allah'ın var olmadığına dair kendimce bulduğum kanıtları onunla paylaştım ancak benim elimdekilerin çok zayıf olduğunu idrak ettim. Onun argümanları ise çok güçlüydü. Yeniden araştırmaya başladım ve Allah'ın varlığına dair çok fazla güçlü kanıt olduğunu gördüm. Bir ateist için akıl almaz bir şeydi. Daha iyi araştırmalıyım dedim ve yeniden okuyunca bizi yaratan bir gücün olduğu sonucuna vardım."

"Kur'an-ı Kerim'de ilk etapta beni en çok etkileyen bilimsel anlatımlar olmuştu"

Allah'ın varlığına inandıktan sonra ikinci bir soruyla karşı karşıya kaldığını ve en doğru dinin hangisi olduğunu öğrenmek istediğini dile getiren Clemente, "Budizmden başlayarak çok fazla dini araştırdım. İslam'ı en sona bırakmıştım. İslam'ı araştırdığımda ise reddedemeyeceğim şekilde çok daha kuvvetli kanıtlarla, mucizelerin Kuran'daki bilimsel açıklamalarıyla karşılaştım. Allah'a şükür ki İslam'ın doğru din olduğunu anladım." diye konuştu.

Clemente, "Kur'an-ı Kerim'de ilk etapta beni en çok etkileyen bilimsel anlatımlar olmuştu. Embriyodan dahi söz ediliyordu." dedi.

Lucas Clemente, "Zaman içerisinde İslam'ın sadece bilimsel yönü değil, İslam'ı benimsemiş toplumların karakterinden de etkilendim. Günlük yaşamda daha cömertler, dost canlısı, empati sahibi insanlar." değerlendirmesini yaptı.

Müslüman olma yolculuğunda unutamadığı anlar olduğunu dile getiren Clemente, "Duygusal olarak, bir imamın söylediği sözün büyük etkisinde kalmıştım. 'Kolundaki saatin yoktan var olduğunu düşünür müsün? Hayır. İnsanın nasıl yoktan var olduğunu düşünebilirsin?' demişti. Evet, bu nasıl olabilirdi? Bu bir tesadüf olamazdı. Bizi böyle mükemmel şekilde bir yaratan vardı." ifadelerini kullandı.

"Müslüman olduğum gün kalbimde bir şey hissettim"

Bir ateist olarak İslam'a ilk yaklaşımının çok şüpheci olduğunu ifade eden Clemente, şunları kaydetti:

"Aklımla başladı, ruhsal uyanışa dönüştü. Çocukken mevcut olan 'fıtrat' denilen doğamızı yaş aldıkça kaybediyoruz. İslam'ı günlük hayatta uyguladıkça; dua ettikçe, namaz kıldıkça farkı hissetmeye başladım. Müslüman olduğum gün kalbimde bir şey hissettim. Bunu açıklayamam. Bu ancak hissedilen bir şey. Rüyalar görmeye başlıyorsunuz. Çok güzel rüyalar. Sükunet hissediyorsunuz. Açıklanamaz şeyler. Bu gerçekliğin ta kendisi. Dolayısıyla bu yolculukta bir bilimsel kısım var. 'Evet, bu mantıklı' dediğiniz. Bir de ruhunun içten içe sana 'Evet, bu doğru şey.' demesi var."

Müslüman olduğu dönemde gördüğü ve unutamadığı rüyayı paylaşan Clemente, "Ateist bir arkadaşımla koşuyorduk. Ben sıçrayarak her engelden kurtuluyordum. Dağlara ulaştığımızda ben yarışı kazanmıştım." dedi.

"İslam, tüm dertlerin çaresi"

Clemente, Müslüman olduktan sonra hayatının tüm alanlarında olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, "İnanmadığım dönemde para kaybetmekten çok korktuğumu hatırlıyorum. Yatırdığım parayı geri kazanamayacağım korkusuyla risk alamazdım. İman ettikten sonra kazandığım ahlaki, fiziki, ruhsal güç sayesinde her şeyin Allah'tan geldiği bilincine varınca korku kalmıyor. Denersin, olmazsa başka bir şey denersin. Allah ne istersen verir. Bu hissettiğin iç huzurun eseri." tespitinde bulundu.

Fas asıllı bir Belçikalı ile evli ve 2 yaşında Eymen isimli bir oğlu olan Clemente, "Hayatım tümüyle değişti. Tüm kötü alışkanlıklarımı bıraktım. Ailem de çok sevindi. Alkolü, sigarayı bıraktım. Odaklanma yeteneğim arttı. Gençken hiçbir şeye odaklanamadığımı anladım. Sadece anın tadını çıkarıyordum. İtalya'da şu an benim yaşımda olan arkadaşlarımın hala düzenli bir hayatı yok. 35 yaşındalar ancak hala 20'li yaşlarda gibi yaşıyorlar. Elhamdüllilah ben ise farkı görüyorum. İşlerimi kurdum, ailemi kurdum." diye konuştu.

Ruhsal bunalımda ve arayışta olan gençlere hitap eden Clemente, şunları söyledi:

"İslam, tüm dertlerinin çaresi. Daha iyi bir hayat yaşamalarının yolu. İçsel boyutunu anlatmak zor. Ancak mantıkla kavranabilen şeyleri anlatabilirim. İslam'ı uygulamak insana güç, odak ve hedef sağlıyor. Ben ümmetin bir üyesiyim. Hepimiz Hazreti Muhammed'in ümmetinin parçasıyız. Allah'ın hepimize özel bir şey verdiğini, özel bir yetenek verdiğini düşünüyorum. Bu yeteneği ümmetin diğer üyelerinin hizmetine sunmalıyız ki birimiz hepimizin hayatının güzelleşmesine vesile olsun. Hepimiz bunu yaparsak Müslümanların durumu çok daha iyi olacak."

Clemente kendisiyle aynı yolu seçen çocukluk arkadaşıyla tesadüfen karşılaşmasına dair anısını da şöyle paylaştı:

"Brüksel'de bir camiden çıktım. Fas'ın ulusal kıyafetlerini giymiş tanıdık bir yüz gördüm. Aynı okula gittiğim arkadaşlarımdan birine benziyordu. Eve gittim. Eşime anlattım. Birkaç ay sonra Arapça dersime giderken aynı kişiyi gördüm. Konuştum ve gerçekten de İtalya'daki arkadaşım çıktı. Buraya öğretmen olarak gelmiş ve kendi Müslüman olma yolculuğunu yaşamış. Sonra İstanbul'a ramazanı geçirmek için gittim. Orada bir iş kurmak istiyordum. Geçirdiğim en güzel ramazandı. Arkadaşıma da benimle gelmesini söyledim ve birlikte kaldık. O süreçte orada öğretmen olarak işe başladı ve bir Türk'le evlenerek İstanbul'a yerleşti. Harika bir hikaye."

Türkçe bayramlaştı

Clemente'nin Brüksel'in "Türk mahallesi" olarak bilinen Schaerbeek ilçesindeki Fatih Camisi'nde namaz çıkışında cemaatle "hayırlı bayramlar" diyerek Türkçe bayramlaşması sempatik bir görüntü oluşturdu.

Fatih Cami imamı Adil Karakuş da Clemente'nin Müslüman olmasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada "İhtida eden kardeşlerimizin sayısının artmasını çok arzu ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun ve devamı gelsin inşallah. Daha önceden de tanışıyoruz. Belçika Diyanet Vakfı bünyesinde de ihtida eden kardeşlerimizle ilgili bir birim kurulmuştur. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığının da böyle bir çalışması var." ifadelerini kullandı.