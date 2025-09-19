İtalyan Modacı Elio Ferraro'nun Kaftan Tasarımları İstanbul'da Tanıtıldı

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince, İstanbul'daki Venedik Sarayı'nda İtalyan modacı Elio Ferraro'nun kaftan tasarımları tanıtıldı.

Elio Ferraro'nun özel kaftan elbise tasarımlarının sergilendiği etkinliğe, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, önemli bir konuğu ağırladıklarını belirterek, kaftanın tarih boyunca çok büyük sembolik değere sahip olduğuna dikkati çekti.

Kaftan geleneğinin bir kez daha Ferraro'nun ellerinde yenilendiğini vurgulayan Marrapodi, "Türkiye'de biz şöyle diyoruz: Ellerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Marrapodi, Sicilyalı haute couture tasarımcısı Ferraro'nun büyük moda başkentlerinde hayatını geçirdiğini, bugün de vizyonuyla kaftanı dönüştürdüğünü dile getirdi.

Kaftanın sınırlar tanımadığını kaydeden Marrapodi, "İtalyan biçimlerinin armonisi Osmanlı motifleriyle bütünleşiyor ve kültürel bir zenginlik ortaya konuyor." dedi.

"Türkiye'nin kaftanla bağı derin"

Tasarımcı Ferraro da, bu koleksiyonu İstanbul'da sunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye'nin olağanüstü kültürel zenginliğe sahip olduğunu anlattı.

Türkiye'nin uygarlıkların kavşağı olduğuna dikkati çeken Ferraro, "Türkiye'nin kaftanla bağının derin" olduğunu söyledi.

Ferraro, Osmanlı Devleti'nden itibaren kaftanın hep merkezde olduğunu, aidiyet ve prestij simgesi olduğunu dile getirdi.

Kaftanın sadece geçmişin görkeminin simgesi değil, yüzyılları aşan kültürel bir simge olduğunu belirten Ferraro, kaftanın yüzyıllar boyunca önemli ayırt edici bir saray unsuru olduğunu anlattı.