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İtalyan Lisesi'nin Türk öğretmenlerinin başlattığı grev sona erdi

İtalyan Lisesi'nin Türk öğretmenlerinin başlattığı grev sona erdi
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İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlerin çalışma koşulları ve ücret iyileştirmesi talebiyle başlattığı grev, 123 gün süren mücadele sonunda anlaşmayla sonuçlandı. Öğretmenler uluslararası standartlarda çalışma koşullarına kavuştu.

İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde görevli Türk öğretmenlerin çalışma koşulları ve ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları grevin ardından anlaşma sağlandı.

Tez-Koop-İş Sendikasının öncülüğünde Beyoğlu'ndaki lisenin önünde toplanan öğretmenler, bazı sloganlar attı.

Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, basın açıklamasında, 123 gün süren mücadelenin sonunda öğretmenlerin taleplerinin karşılık bulduğunu söyledi.

Sürecin eğitim emekçilerinin dayanışmasıyla başarıya ulaştığını, varılan uzlaşmayla okulda ayrımcılığa son veren, mali hakları güvence altına alan anlaşmaya ulaşıldığını aktaran Karakurt, "Türk öğretmenleri artık bu okulda uluslararası standartlarda çalışma koşullarına ve hakkaniyetli bir ek ders sistemine kavuşmuştur. Bu çetin müzakerelerin sonucunda çalışma koşullarımız adil ve mesleki standartlara uygun hale getirilmiş, emeğimizin hak ettiği kurumsal ve profesyonel statü güvence altına alınmıştır." diye konuştu.

Eylem süresince kendilerine destek veren öğrencilere, velilere, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi temsilcilere teşekkür eden Karakurt, mücadelelerinin örgütlü dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Basın açıklamasının ardından bir süre bekleyen öğretmenler, okula girdi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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