İtalyan genç dünyayı otostopla geziyor

İtalya'nın Lecco kentinden 32 gün önce otostopla yola çıkan 30 yaşındaki Dario Scaioli, Türkiye'de 13 günde 12 ili gezip yolculuğuna devam etti.

Avrupa'dan başladığı dünya turu kapsamında Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bulgaristan'ı gezen Scaioli, ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

İstanbul'dan başladığı Türkiye rotasında Ankara, Aksaray, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Van, Iğdır ve Kars'ı ziyaret eden İtalyan gezgin, 13 günlük seyahatinin ardından Gürcistan'a geçiş yaptı.

Dünya turunu Hindistan'da tamamlamayı düşünen Scaioli, Türkiye'de gezdiği şehirlerdeki misafirperverlikten oldukça memnun.

"Genel olarak tattığım her şey çok lezzetliydi"

Dario Scaioli, AA muhabirine, otostop yaparak seyahat ettiğini, kendi şehrinden 32 gün önce yola çıkarak Kars'a ulaştığını söyledi.

Türkiye turuna İstanbul'dan başladığını ve 13 gündür ülkeyi gezdiğini dile getiren Scaioli???????, "Gezim sırasında çok fazla farklı yemek denemedim. Bir kez döner yedikten sonra, 'tamam, dönerle devam edeyim' dedim. Çünkü döner İtalya'da da çok meşhur ve herkes tarafından biliniyor. Bunun dışında pideyi denedim ve gerçekten çok güzeldi. Lahmacun da yedim. Genel olarak tattığım her şey çok lezzetliydi." diye konuştu.

Scaioli???????, Mardin'i çok beğendiğini belirterek, "Mardin gerçekten muhteşemdi, şehre adeta aşık oldum, gözlerime inanamadım. Zira çok özel bir şehir ve mimarisi de son derece etkileyici. Sanki bir video oyunundan çıkmış gibi görünüyordu. Gerçekten gördüklerime inanamadım." ifadelerini kullandı.

"Seyahatimin son durağı Hindistan"

Yolculuğunun sorunsuz geçtiğini dile getiren Scaioli???????, şunları kaydetti:

"Transkafkasya Yolu boyunca yaklaşık 20 gün yürüyeceğiz ve güneye, İran yönüne doğru ilerleyeceğiz. Daha sonra kuzeye çıkarak Rusya ve Kazakistan'a gideceğim. Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ı gezdikten sonra Çin'e giriş yapacağım. Çin'den Pakistan'a, ardından da Hindistan'a geçeceğim. Seyahatimin son durağı Hindistan. Nihai hedefim oraya ulaşmak."