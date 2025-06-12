İtalya ve NATO Genel Sekreteri, Lahey Zirvesi'ni Görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi'ni görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Rutte'nin, başbakanlık sarayı Chigi'de bir araya geldikleri belirtildi.

Görüşmede Hollanda'nın Lahey kentinde 24-25 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi'nin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşme, yaklaşan NATO Zirvesi'ne hazırlık bağlamında, özellikle kollektif güvenlik harcamaları ve Avrupa Birliği ile tamamlayıcılık içinde giderek daha yenilikçi ve rekabetçi bir savunma sanayisinin inşası konularında kapsamlı bir görüş alışverişine olanak sağladı.

Görüşme sırasında, Ukrayna'ya verilen destek ve NATO'nun ortak savunma açısından vazgeçilmez bir yapı taşı olarak rolü yeniden teyit edildi. Ayrıca, Avrupa-Atlantik güvenliğine 360 derecelik kapsamlı bir yaklaşımın önemi vurgulandı."

Rutte, Meloni ile görüşmesinin ardından İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Polonya, İngiltere ve AB temsilcisinin katıldığı "Weimar+" grubunun, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Avrupa-Atlantik güvenliğini ele aldığı Roma'daki toplantısına katıldı.