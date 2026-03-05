Haberler

İtalya ve Fransa liderleri, Orta Doğu'daki krizi ve etkilerini görüştü

Güncelleme:
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın saldırılarından etkilenen Körfez ülkelerini destekleme ve bölgedeki güvenliği sağlama konusunda mutabık kaldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İran'ın saldırılarından etkilenen Körfez ülkelerini destekleme, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) güvenliğini sağlama ve Lübnan'da askeri bir tırmanmayı önleme konusunda mutabık oldukları bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın bölge ülkelerine misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krizi ve etkilerini ele alan telefon konuşması yaptı.

Açıklamada, Orta Doğu'da yaşananların bölgesel ve küresel bağlam üzerindeki etkilerinin yanı sıra özellikle de deniz seyrüsefer özgürlüğü üzerindeki etkisinin görüşüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başbakan Meloni ve Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, İran'ın haksız saldırılarından etkilenen Körfez ülkelerine destek verme, Kıbrıs'ın güvenliğini destekleme ve Lübnan'da askeri bir tırmanmayı önleme konusundaki ortak kararlılıklarını yineledi. İki lider, krizin gelişimini yakından takip etmek için sürekli temas halinde kalma konusunda da mutabık kaldı."

Kaynak: AA / Barış Seçkin
