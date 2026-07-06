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İtalya Savunma Bakanı Crosetto: "Ankara'daki NATO Zirvesi, iyi sonuç verecek şekilde tasarlandı"

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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin iyi sonuç verecek şekilde tasarlandığını belirtti. Crosetto, taahhütlerin yerine getirileceğini ve ABD ile ilişkilerin mükemmel olduğunu vurguladı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, " Ankara'daki NATO Zirvesi, iyi sonuç verecek şekilde tasarlandı." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Crosetto, bir programa gönderdiği video mesajında, uluslararası gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'da 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'ne ilişkin Crosetto, "Ankara'daki NATO Zirvesi, iyi sonuç verecek şekilde tasarlandı. Taahhütler yerine getirilecek ve her ülke, üstlenmeyi taahhüt ettiği yükümlülüklerin önemli bir kısmını yerine getirmiş olarak zirveye katılıyor. Bu açıdan son zirvede yaşadığımızdan daha fazla bir sorun görmüyorum." ifadesini kullandı.

İtalyan Bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve boyunca söyleyeceklerini ve yapacaklarını da takip edeceklerini vurguladı.

Başkan Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında son haftalarda gerilen ilişkilerde de iki ülke açısından bir sorun görmediğine işaret eden Crosetto, ABD ile ilişkilerin 1 ya da 5 yıl önceki gibi "mükemmel" olduğunu kaydetti.

Crosetto, NATO'nun bir alternatifinin de olmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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