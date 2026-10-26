İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Ukrayna'ya desteğin değişmeyeceğini söyledi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ülkesindeki tartışmalara rağmen Roma'nın, Kiev'e destek konusundaki tutumunun değişemeyeceğini söyledi.

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın oluşturduğu "E5" Grubu ülkelerinin savunma bakanları, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Görüşmenin ortak basın toplantısına katılan bakanlardan Crosetto, "E5" formatının, NATO'nun Avrupa sütununu inşa etmek için çok önemli bir hale geldiğini belirtti.

Crosetto, "NATO'nun Avrupa sütununun inşası için, ki bu bizim için savunma konusunda tek referans kuruluştur, askeri ve endüstriyel sorumluluklarımızı karmaşık bir savunma sistemi inşa ederek, birbirimizle işbirliği yaparak, ortak yollar bularak, birlikte çalışabilirlik hakkında konuşarak, ortak gereksinimler hakkında konuşarak ilerliyoruz." diye konuştu.

Basın toplantısında Crosetto'ya, İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin ortakları arasında Kiev'e yardım konusundaki fikir ayrılıkları da soruldu.

Koalisyon ortağı Lig Partisi'nin Ukrayna'ya silah gönderilmesini içeren yardım paketlerinin artık durdurulmasına dair talebi hatırlatılarak bu konuda görüşü sorulan Crosetto, şu yanıtı verdi:

"İtalya'nın, Ukrayna konusundaki tutumu değişemez. Bu, uluslararası, Avrupa ve NATO düzeylerinde verdiğimiz bir taahhüttür. Ukrayna'da yaşananları, Avrupa'nın güvenliği için çok tehlikeli buluyoruz. Bu nedenle Ukrayna'ya yapılan yardımın üçüncü bir ülkeye değil, geleceğimize, güvenliğimize yapılan bir yardım olduğunu biliyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

Artan hibrit tehditlere de değinen Crosetto, "Hibrit tehditler, savaş yürütmenin en korkakça yoludur. Görünmeyen bir savaştır." dedi.

Crosetto, bugünkü toplantılarında ayrıca Orta Doğu'daki krizi de ele aldıklarını, seyrüsefer güvenliğinin sağlanması gerekliliğini değerlendiklerini aktardı.

İtalya'da koalisyon ortağı Lig Partisi'nin dün yapılan genel kurulunda liderliğine yeniden seçilen ve hükümette Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı olarak görev yapan Matteo Salvini, İtalya'nın Kiev'e yönelik ekonomik ve askeri desteğini durdurmaya çalışacağını ifade etmişti.

Salvini'nin açıklamasına karşılık olarak, diğer Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani bugün Kiev için yeni yardım paketinin hazır olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA