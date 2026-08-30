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Sicilya'da Orman Yangınları Evleri Tehdit Ediyor

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda çıkan orman yangınları, Palermo yakınlarındaki Ciminna'dan Ventimiglia di Sicilia'ya uzanan geniş bir alanı etkiledi. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken bir kişi yaralandı, bazı evler boşaltıldı. Trapani, Agrigento ve Messina'da da yangınlar sürüyor; 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda bazı yangınların kasten çıkarıldığından şüpheleniliyor.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda farklı noktalarda dün çıkan orman yangınlarının, bazı kesimlerde zaman zaman yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, adanın batısındaki Palermo kentine yakın, Ciminna beldesinden Ventimiglia di Sicilia'ya uzanan aradaki makilik kısımda dün öğleden sonra başlayan yangın geniş bir alanı etkiledi.

Yangını kontrol altına almak üzere itfaiye ekipleri, karadan arazözlerle, havadan da yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle müdahalede bulundu.

Bu arada, yangın zaman zaman bölgedeki evleri de tehdit ederken bir kişinin yaralandığı ve Palermo'ya ambulans helikopterle nakledildiği öğrenildi.

Ciminna kırsalında hektarlarca makilik alanı yutan alevlerin, evleri de tehdit etmesi sebebiyle birçok kişinin evlerini terk etmek durumunda kaldığı belirtildi.

Sicilya Adası'nda Palermo yakınlarındaki yangın dışında Trapani, Agrigento, Messina kentleri yakınlarındaki makilik alanlarda da yangınların sürdüğü bildirildi.

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı adada, yangınların bazılarının kasten çıkarıldığına dair şüpheler olduğu da ulusal basındaki haberlerde yer aldı.

Kaynak: AA
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