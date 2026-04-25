İtalya, İsviçre'deki hastanenin bar yangınında yaralanan İtalyanların tedavi masrafını isteyeceği haberlerine tepkili

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşında 40 kişinin hayatını kaybettiği bar yangınından yaralı kurtulan İtalyanların hastane masraflarının ülkesine ödetileceğine dair haberlere tepki göstererek, böyle bir resmi talep gelmesi durumunda reddedip geri göndereceğini bildirdi.

Crans-Montana Kayak Merkezi'nde 40 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda gencin yaralandığı bar yangını ve sonrasındaki gelişmeler, İtalya ile İsviçre arasındaki ilişkilerin zaman zaman gerilmesine yol açmaya devam ediyor.

Son olarak İsviçre ve İtalya basınında yer alan, yangından yaralı kurtulan İtalyanların ilk tedavilerinin yapıldığı Sion Hastanesi'nin, tedavi ücretlerini Roma'dan istemeye hazırlandığı haberleri, İtalyan hükümetinin sert tepki göstermesine yol açtı.

Başbakan Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Basında yer alan haberlerden İsviçre makamlarının, Crans-Montana'daki yangında yaralanan ve birkaç saatliğine bile olsa Sion Hastanesi'nde tedavi gören bazı gençler için hastanenin yaptığı fahiş tıbbi masrafların İtalya'dan talep edilmesini planladığını öğreniyorum. Eğer bu aşağılık talep resmiyet kazanırsa şimdiden ilan ediyorum ki İtalya, bu talebi reddedecek ve hiçbir şekilde işleme koymayacaktır. İsviçre makamlarının sorumluluk duygusuna güveniyorum ve bu haberin tamamen asılsız çıkmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunu ödemeyeceğimiz açıkça belli. Sorumluluk, tamamen o yeri yönetenlere ve kontrolleri yapmayanlara aittir. İtalya'nın hiçbir sorumluluğu yok." diye konuştu.

Valais Hastanesi, 3 İtalyan aileye fatura yolladı

İsviçre'nin Valais kantonunda yayın yapan Le Nouvelliste gazetesinin haberine göre, Crans-Montana trajedisinde hayatını kaybeden 3 İtalyan mağdurun ailelerine Valais Hastanesi'nden 17 bin ile 66 bin 800 İsviçre frangı arasında değişen tutarlarda fatura gönderildi.

Hastane, ailelerin bu faturaları "bilgilendirme amaçlı" aldığını ifade etti.

Faturalar, mağdurların aileleri için "şok etkisine" neden olurken Valais Kantonu, "ailelerin faturalardan sorumlu olmadığını" bildirdi.

Kanton, ailelerin bu faturaları ödemek zorunda kalmayacağını duyurdu.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

İsviçre'de Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı. İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Ölümcül yangınla ilgili iki bar sahibi Jacques ve eşi Jessica Moretti hakkında ceza soruşturması başlatılmıştı.

Valais Kantonu Zorunlu Tedbirler Mahkemesi, 12 Ocak'ta, barın ortak sahibi Jacques Moretti'nin kaçma riski gerekçesiyle geçici olarak gözaltına alınmasına karar vermişti.

Mahkeme, 23 Ocak'ta ise İsviçre ceza usulüne göre, şüphelilerin nihai mahkumiyete kadar masum sayıldıklarını ve tutukluluğun istisnai bir önlem olduğunu hatırlatarak, Jacques Moretti'nin, tanıdığı vasıtasıyla 200 bin İsviçre frangı kefalet ödemesi sonucu denetimli şekilde serbest bırakılmasına karar vermişti.

Bu karar, yangında 6 vatandaşını kaybeden ve çok sayıda vatandaşı da olaydan yaralı kurtulan İtalya'da infiale yol açmıştı. İtalya, İsviçre'ye diplomatik tepkisini göstermek için Bern Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado'yu istişareler için Roma'ya çağırmıştı. İtalyan Büyükelçi, iki ülke arasında yürütülen görüşmeler neticesinde nisan ayı başında görev yerine dönmüştü.