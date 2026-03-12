İtalya: Erbil'deki üste bulunan askeri personelin dönüşünü organize ediyoruz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Irak'ın Erbil kentindeki üste bulunan İtalyan askerlerinin ülkeye geri dönüşünü organize ettiklerini söyledi.

ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı ve İran'ın misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krizde, dün akşam Erbil'de İtalyan birliğinin de bulunduğu üssün hedef alınmasının ardından İtalyan askerlerin ülkeye geri dönmesi gündeme geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, Senato'da "Bakana sorular" oturumunda yaptığı konuşmada, "Saldırının nasıl gerçekleştiğini ve sorumlularını kesin biçimde belirlemek için gerekli incelemeler devam ediyor. Hükümet, bölgede görev yapan tüm sivil ve askeri personelin güvenliğini sağlamak için gerekli her türlü ek önlemi almaya hazır." dedi.

İtalya'nın Erbil Başkonsolosluğundaki personel sayısını azaltma sürecinin devam ettiğini belirten Tajani, "Birkaç dakika önce ( Savunma Bakanı) Guido Crosetto ile konuştum. Bana geçen hafta 102 askerin tahliye edildiğini ve 75 askerin Ürdün'e transfer edildiğini bildirdi. Şu anda 101 asker kaldı ve onların geri dönüşünü organize ediyoruz." diye konuştu.

Tajani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile kısa süre önce telefonda konuştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu ciddi olay karşısında bana tam dayanışma ifade etti. Ayrıca Kürt yetkililerin askerlerimizin güvenliği için kararlı olduklarını ve saldırının sorumlularının belirlenmesi için azami işbirliği yapacaklarını teyit etti."

Barzani ile görüşmesine dair ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım da yapan Tajani, "Barzani'ye, Erbil'deki Konsolosluğumuza, personelimizin bir kısmının geri dönüşünü kolaylaştırmak da dahil olmak üzere, verdiği destek için teşekkür ettim. İran sınırındaki gerilimlere rağmen, Kürt bölgesel hükümetinin dengeli tutumunu takdirle karşıladım. Bu aşamada, daha fazla tırmanmayı önlemek için ihtiyatlı ve itidalli davranmak şarttır." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Savunma Bakanı Crosetto da TG1 kanalına verdiği demeçte, Erbil'deki üste bulunan askerlerden yaralanan olmadığını söyledi.

Erbil'deki üste görevli İtalyan askerlerinin geri dönüşünün zaten planlandığını belirten Crosetto, "Bu kolay değil, çünkü uçak göndermek mümkün değil, bu yüzden kara yoluyla, muhtemelen Türkiye üzerinden yapılmalı." dedi.

Crosetto, askerleri çekmenin "geçici" bir tedbir olduğunu dile getirdi.

Bakan Crosetto, Erbil'deki üste ABD askerlerinin de olduğuna işaret ederek, dün akşam yapılan saldırının "kasıtlı" olduğunu vurguladı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, kente düzenlenen saldırılara ilişkin yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu gece Erbil'e 17 saldırı düzenlendi. Dronla yapılan tüm saldırılar püskürtüldü ve can kaybı olmadı. Sadece hasar oluştu." ifadelerini kullanmıştı.

İtalya da saldırıyı şiddetle kınamıştı.