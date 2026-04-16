İtalya, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabık olmasından memnun

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD hükümetinin aracılığıyla İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD hükümetinin aracılığıyla İsrail ile Lübnan arasında çok yakın zamanda bir ateşkes ilan edileceğine dair duyuruyu büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Orta Doğu'nun tamamının istikrarı açısından kritik öneme sahip bu önemli ileri adımı güçlü şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tajani, 13 Nisan'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı ziyareti anımsatarak, şunları kaydetti:

"Beyrut'a yaptığımız misyonla bu sürece katkıda bulunduk. (Lübnan) Cumhurbaşkanı (Joseph) Avn ve İsrail Dışişleri Bakanı (Gideon) Saar ile sürekli temas halinde kaldık. Lübnan'daki ateşkes, İran hakkındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanması ve tüm bölgede hızla barışın sağlanması açısından hayati önemdedir."

Savunma Bakanı Guido Crosetto da X'teki paylaşımında, "Şimdi Lübnan'da da hızla ateşkesin sağlamlaştırılması gerekiyor ve bunun kısa süre içinde gerçekleştirilebilmesi için tüm koşulların mevcut olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 00.00'da başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.