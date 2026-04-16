İtalya, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabık olmasından memnun

İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, ABD aracılığıyla sağlanan İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve bu adımın Orta Doğu istikrarı için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD hükümetinin aracılığıyla İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD hükümetinin aracılığıyla İsrail ile Lübnan arasında çok yakın zamanda bir ateşkes ilan edileceğine dair duyuruyu büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Orta Doğu'nun tamamının istikrarı açısından kritik öneme sahip bu önemli ileri adımı güçlü şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tajani, 13 Nisan'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı ziyareti anımsatarak, şunları kaydetti:

"Beyrut'a yaptığımız misyonla bu sürece katkıda bulunduk. (Lübnan) Cumhurbaşkanı (Joseph) Avn ve İsrail Dışişleri Bakanı (Gideon) Saar ile sürekli temas halinde kaldık. Lübnan'daki ateşkes, İran hakkındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanması ve tüm bölgede hızla barışın sağlanması açısından hayati önemdedir."

Savunma Bakanı Guido Crosetto da X'teki paylaşımında, "Şimdi Lübnan'da da hızla ateşkesin sağlamlaştırılması gerekiyor ve bunun kısa süre içinde gerçekleştirilebilmesi için tüm koşulların mevcut olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 00.00'da başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş

Saldırgan, sessiz sedasız defnedildi! Cenazesini o isim teslim almış
Küba lideri Canel, ABD'nin askeri saldırısının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi

Devlet başkanı açıkça itiraf etti: ABD bize saldırabilir
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu

200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Aleyna'nın mesajları ifşa oldu
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi

Türkiye'nin yanı başında hareketli saatler! Üsse böyle giriş yaptılar
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

Şehrin kalbinde korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
Küba lideri Canel, ABD'nin askeri saldırısının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi

Devlet başkanı açıkça itiraf etti: ABD bize saldırabilir
Okul saldırısında katledilen Şuranur’un cenazesinde yürek yakan detay

Şuranur’un cenazesinde yürek yakan detay! Tabutun başında gören ağladı
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış