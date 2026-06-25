Haberler

İtalya, İran'a karşı herhangi bir askeri girişimde bulunmadığını Tahran'a iletti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Başbakan Yardımcısı Tajani, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile yaptığı görüşmede, ABD ile anlaşmalara bağlı kalındığını ancak İran'a karşı askeri girişimde bulunulmadığını ve üslerin savaş için kullanılmasına izin verilmediğini belirtti. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İtalyan gemilerine izin verilmesini talep etti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye, ülkesinin ABD ile arasındaki anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kaldığını belirterek, İran'a karşı herhangi bir askeri girişimde yer almadığını ve üslerinin de savaşa yönelik faaliyetler için kullanılmasına izin vermediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün ABD kanalı Fox News'te yayımlanan röportajında, Avrupalı müttefiklerin ABD'nin İran'a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına karşılık verirken Destansı Öfke Operasyonu'nu desteklemek için İtalya'daki ABD üslerinden 500 uçak kalktığına dair ifadesinin yankıları sürüyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, konuyla ilgili İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştüm. İtalya, ABD ile yapılan anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalarak, hiçbir zaman İran'a karşı herhangi bir askeri girişimde bulunmamış ve İran'a karşı savaş için üs kullanımına asla izin vermemiştir." ifadelerini kullandı.

Tajani, Erakçi'den Hürmüz Boğazı konusunda da bazı taleplerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılmasını ve halen geçişi engellenen tüm İtalyan kargo gemilerine izin verilmesini talep ettim. Tahran'daki İtalyan büyükelçiliğinin yeniden açılması, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yeniden başlaması açısından da güçlü bir diyalog işaretidir."

Rutte'ye tepkiler

Rutte, Fox News kanalına verdiği röportajda, Avrupalı müttefiklerin ABD'nin İran'a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına karşılık vererek, "Hayal kırıklığını tamamen anlıyorum ancak İtalya'yı örnek alırsak, (Destansı Öfke) operasyonunu desteklemek için İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı. Yani bu çok büyük bir sayı. Avrupa'nın tamamına baktığınızda, 4 bin ila 5 bin arasında uçuştan bahsediyoruz." demişti.

Muhalefetteki sol partiler, Rutte'nin açıklamaları dolayısıyla sağ koalisyon iktidarına sert tepki göstermişti.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, dün Rutte'nin açıklamasını yalanlayarak sadece lojistik uçuşlara izin verildiği şeklinde düzeltmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi

Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Bunu yapan bir öğretmen!
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil

Ankara'yı ayağa kaldıran iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var