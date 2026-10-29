İtalya'daki Türk öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

İtalya'da yaşayan Türk öğrenciler, Roma'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Roma merkezli İtalya'daki Türk Öğrenciler Birliği Derneği (ASTİ), başkentin EUR semtindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda, Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe, eğitim hayatlarını Roma'da sürdüren çok sayıda öğrenci ve vatandaşın yanı sıra Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, İtalya-Türkiye Derneğinin Başkanı ve emekli İtalyan Büyükelçi Carlo Marsili katıldı.

ASTİ Başkanı Ertuğrul Bozdağlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Atatürk'ün hayatı boyunca gençlere güvendiğini ve Cumhuriyet'i de gençlere emanet ettiğini söyleyerek "Bugün burada, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek Roma'da eğitim gören, çalışan ve hayatlarını kuran biz gençler de Cumhuriyet'in bize sunduğu imkanların birer temsilcisiyiz." dedi.

Bozdağlı, ASTİ olarak Roma'daki Türk gençlerini ???????bir araya getirmeye, destek olmaya ve aynı zamanda Türkiye- İtalya dostluğuna katkıda bulunmaya çalıştıklarını aktardı.

Bugün bu meydanı kalabalık görmenin gurur verici olduğunu dile getiren Bozdağlı, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en kıymetli mirastır. Onu ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaşasın Cumhuriyet." diye konuştu.

İtalya-Türkiye Derneği Başkanı Carlo Marsili de iki ülke işbirliğinin önemine işaret ederek "Altını çizmek istediğim bir konu; İtalya'daki Türk öğrenci sayısının artmış olmasıdır. Sizler büyük bir ülkenin genç kuşağını temsil ediyorsunuz ve İtalya üniversiteleri sizleri misafir etmekten onur duyuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken iki ülkeye de özgürlük, refah ve barış getirecek bir gelecek için hepimiz el birliğiyle çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Çomoğlu Ülgen de konuşmasında, gençlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, etkinlikte gençlerin konuşmalarının kendisini hem gururlandırdığını hem duygulandırdığını söyledi.

Milli ve dini bayramların çok özel olduğunu belirten Ülgen, şunları kaydetti:

"Bu, bizim en büyük bayramımız. Gerçekten Cumhuriyetimizin 103. yılını idrak etmek, Türk genci için, Türk insanı için, Türk kadını için bambaşka bir gurur. Nereden geldiğimizi, nasıl yollardan geçtiğimizi, bugün halen verdiğimiz bu mücadeleyi, durduğumuz noktayı hatırlamak, bilmek çok önemli. Cumhuriyetin kıvılcımları ateş topları olarak döndü ama bu sürekli devam ediyor. Ben her birinizi ben öyle görüyorum."

Etkinlikte, Türk öğrencilerden Elif Naz Kayalar ve Efekan Menemencioğlu da Cumhuriyet'in anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Konuşmaların ardından müzisyen öğrenciler Cem Sert, Halil Emre Sağlam ve Berk Çiftpınar'dan oluşan "Alla Turca Band" grubu ve müzisyen Ata Türk müzik dinletisi sundu. Müzisyenler, Atatürk'ün sevdiği şarkıları çaldı.

Büyükelçi Çomoğlu Ülgen ve gençler, müzik dinletisini ilgiyle izledi.

Etkinlik sonunda konuklara simit, su böreği, çiğ köfte ve baklava ikram edildi.

Kaynak: AA