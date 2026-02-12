İtalya'da hükümet, düzensiz göçmenlerin gelişini önlemeye yönelik yasa tasarısı hazırladı

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, yasa dışı göçle mücadele kapsamında denizden abluka uygulanması gibi tedbirler içeren yasa tasarısını hazırlayıp kabul etti.

Ülkede Ekim 2022'den bu yana iktidarda olan Meloni hükümeti, düzensiz göçle mücadelede önlemleri sıkılaştırmaya yönelik adımlarına bir yenisini ekledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Meloni başkanlığında dün akşam saatlerinde toplanan bakanlar kurulu, yasa dışı göçle mücadeleye dönük yasa tasarısını onayladı.

Buna göre, kamu düzenine veya ulusal güvenliğe yönelik ciddi tehditler söz konusu olduğunda, örneğin terör eylemleri ya da terör sızması riskinin somut olması halinde, İtalyan kara sularına giriş 30 güne kadar yasaklanabilecek ve bu süre en fazla 6 aya kadar uzatılabilecek.

Sınırların "güvenli şekilde yönetimini tehlikeye atabilecek olağanüstü göç baskısı" durumunda da denizden abluka uygulanabilecek.

Bu gibi durumlarda, denizde durdurulan düzensiz göçmenler "menşe ülkeleri dışında, İtalya'nın özel anlaşmalar yaptığı üçüncü ülkelere" nakledilebilecek.

Bakanlar Kurulu ayrıca, haziran ayında yürürlüğe girecek olan yeni Avrupa Birliği (AB) Göç ve İltica Paktı'nı uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla bir başka yasa tasarısını daha onayladı.

Basında çıkan haberlerde, düzensiz göçmenlerin "menşe ülkeleri dışında, İtalya'nın özel anlaşmalar yaptığı üçüncü ülkelere" nakledilebilmesine imkan sağlayan maddenin, özellikle Roma ve Tiran arasında 6 Kasım 2023'te imzalanan ve Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin iltica başvuruları sonuçlanıncaya kadar İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu 2 göçmen merkezinde tutulmasını öngören ancak hem İtalya hem Avrupa yargısının idari kararları sebebiyle faaliyete geçemeyen İtalya-Arnavutluk göçmen protokolünün işlemesini sağlamaya yönelik olduğu belirtildi.

Bu arada, Meloni hükümetinin bu adımı, Avrupa Parlamentosu'nun 10 Şubat'ta, İtalya da dahil olmak üzere üye devletlerden gelen daha sert bir yaklaşım baskısına yanıt olarak AB iltica kurallarında değişiklikleri onaylamasının ardından geldi.

Diğer taraftan, muhalefetteki sol partiler ve bazı yargı çevrelerinden bu yeni yasa tasarısının, soruna çözüm getirmekten uzak olduğu eleştirisi ve uluslararası anlaşmalarla çelişebileceği uyarısı geldi.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yılbaşından bugüne kadar ülkeye denizi geçerek gelen düzensiz göçmen sayısı 1938 olurken, 2025 yılında bu sayı toplam 66 bin 296 olarak kaydedilmişti.

Meloni hükümeti, 2022'den bu yana; Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarını (STK) daha sıkı denetime tabi tutulmasından, insan kaçakçılarına yönelik ağır cezalar getirilmesine ve iltica talepleri reddedilenlerin geri gönderilmesine kadar parlamentonun da onayıyla birçok yeni yasal düzenlemeyi yürürlüğe koymuştu.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan göçmenlerden yardım çağrısı yapanları bu güzergahta Avrupa devletlerinin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, 2023'ten bu yana İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ hükümetin, STK'lere ait gemilerin kurtarma operasyonları yapmasını zorlaştıran bazı yasal düzenlemeleri nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorluk yaşıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası veya Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin olumsuz deniz ve hava koşulları sebebiyle alabora olması ya da kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.