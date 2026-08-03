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İtalya'da Zincirleme Kaza: 6 Ölü, 34 Yaralı

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İtalya’nın orta kesimindeki Terni-Rieti kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

İtalya'nın orta kesimindeki Terni- Rieti kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Umbria ve Lazio bölgeleri sınırına yakın bir noktada, turist taşıyan servis otobüsü ile bir karavan ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.

ANSA'ya açıklamada bulunan Umbria Bölge Başkanı Stefania Proietti, 34 yaralıdan 6'sının hayati tehlikesinin bulunduğunu, diğer 2 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve tedavi altına alındıklarını bildirdi.

Proietti, servis otobüsünün, turistleri ülkenin ünlü doğal güzelliklerinden Marmore Şelalesi'ne götürdüğünü belirtti.

Kazada yaralananlar Terni, Perugia, Spoleto, Foligno ve Rieti'deki hastanelere sevk edilirken, diğer yolcular için Terni'de konaklama imkanı sağlandı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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