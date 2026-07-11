Haberler

İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Sicilya Adası'nın batı ve güney kesimlerinde çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Piyemonte bölgesindeki yangınlarda ise yağışlar sayesinde durum iyiye gidiyor.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın batı ve güney kesimlerindeki farklı makilik alanlarda dün çıkan yangınlara karadan ve havadan müdahale edildiği bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Ada'nın batısındaki Palermo kentine bağlı Montelepre ve Sagana beldeleri arasındaki kesimde dün akşam saatlerinde makilik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını başladı.

İtfaiye ekiplerinin gece saatlerinde karadan arazözlerle ilk müdahaleyi yaptığı yangın rüzgarın da etkisiyle devam ederken, sabah gündoğumuyla helikopter ve yangın söndürme uçakları da yangını kontrol altına alma çalışmalarına havadan destek verdi.

İtfaiye ve güvenlik güçleri, gece saatlerinde tedbir amacıyla Sagana beldesinde yangından dolayı riskli sayılabilecek yerlerdeki bazı kişileri bölgeden tahliye etti.

Bu arada, Sicilya Adası'nın Trapani ve Agrigento kentleri yakınlarında en az 3 noktada daha makilik alanlarda dün çıkan yangınların sürdüğü ve bunlara itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yerel basına yansıdı.

Piyemonte bölgesindeki yangınları kontrol altına alma çalışmaları iyi yönde ilerliyor

Ülkenin kuzeybatısındaki Piyemonte bölgesinden geçen Alp Dağları'nda 5 Temmuz'dan bu yana devam eden farklı noktalardaki yangınlara dair İtalya İtfaiyesi bu sabah yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Piyemonte bölgesindeki yangınları söndürme çalışmalarının devam ettiği ve dün gece bölgede görülen yağışların da etkisiyle durumun iyiye gittiği belirtildi.

Özellikle Verbano-Cusio-Ossola bölgesinde yağışın sayesinde durumun belirgin şekilde iyileştiği kaydedildi.

Vercelli bölgesinde, Boccioleto, Varallo ve Cervatto-Fobello'daki yangınlar kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, Cravagliana'da ve Torino yakınlarındaki Valprato Soana'daki yangınların da söndürülmesi için karadan ve havadan uçak ile helikopterlerle çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık

Belediye başkanının gözaltına alınacağı havalimanında hazırlık var
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu

Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı

7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti

Memurlara müjde! Tazminat sistemi değişti, maaşlar artacak
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler

40 ay kanıtlamaya çalıştı, 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...'

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için o isim işaret edildi
Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş

Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş