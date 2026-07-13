İtalya, aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İtalya'da bugünden itibaren etkisini gösteren yeni sıcak hava dalgası nedeniyle bazı kentlerde "kırmızı alarm" verilirken, bir yandan da farklı bölgelerdeki orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı, yaz başından bu yana etkili olması beklenen üçüncü sıcak hava dalgası dolayısıyla yeni bir uyarı bülteni yayımlayarak, yarın için Brescia, Floransa, Perugia ve Torino olmak üzere 4 kentte kırmızı alarm ilan etti.

Bakanlık, 15 Temmuz Çarşamba günü için de Roma, Frosinone, Bologna'yı diğer 4 kente ekleyerek toplamda 7 şehir için "kırmızı alarm" verdi.

Bakanlık özellikle yüksek sıcaklıkların yaşlı ve kırılgan vatandaşlar için risk teşkil ettiği uyarısını yaptı.

Diğer yandan, ülkede yüksek sıcaklar ve sert rüzgarlar sebebiyle farklı noktalarda başlayan irili ufaklı orman yangınları devam ediyor.

Basında çıkan haberlerde, güneydeki Sicilya Adası'nda batıdaki Palermo ile doğudaki Katanya ve Siracusa kentleri yakınlarında dün başlayan çok sayıda yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Katanya ve Siracusa kentlerinin dış kesimlerinde yangınlara yakın noktalarda kalan bazı evlerin tedbir maksadıyla tahliye edildiği ifade edildi.

Yangınları söndürmek üzere çok sayıda itfaiye eri ve orman işçisinin karadan arazözlerle alevlere müdahale ettiği, havadan da yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin söndürme çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Puglia Bölgesi Şubesi uydu verilerine göre, güneydeki Puglia Bölgesi'nde 1 Haziran ile 13 Temmuz arasındaki orman yangınlarında 972 hektarlık alanın kül olduğunu belirtti.

Bu arada, Piyemonte Bölgesel Yönetimi, İtalyan İtfaiyesi'nin raporuna göre, bölgede 5-12 Temmuz tarihlerinde Alp Dağlarının farklı noktalarında çıkan orman yangınlarında 700 bin ağaç kaybedildiğini bildirdi.