İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele için meydanlara indi
AA - Michele Novaga - Güncel
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İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Gelecek için Cumalar" adıyla kortej ve miting düzenledi.
İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Gelecek için Cumalar" adıyla kortej ve miting düzenledi. Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da yaklaşık 2 bin kadar öğrenci, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için yürüdü. Milano caddelerinde yürüyen ve kent merkezindeki Duomo meydanına kadar gelen öğrencilerin Rusya-Ukrayna savaşını protesto eden dövizler taşıdıkları görüldü.