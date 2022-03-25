İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele için meydanlara indi - Haberler

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İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele için meydanlara indi

AA - Michele Novaga - Güncel
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İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Gelecek için Cumalar" adıyla kortej ve miting düzenledi.

İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Gelecek için Cumalar" adıyla kortej ve miting düzenledi. Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da yaklaşık 2 bin kadar öğrenci, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için yürüdü. Milano caddelerinde yürüyen ve kent merkezindeki Duomo meydanına kadar gelen öğrencilerin Rusya-Ukrayna savaşını protesto eden dövizler taşıdıkları görüldü.

İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele için meydanlara indi

İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele için meydanlara indi

İtalya'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadele için meydanlara indi

AA / Michele Novaga - Güncel

Milano, Miting, İtalya, Güncel, Haberler

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