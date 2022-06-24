İtalya'da helikopter kazasında ölen Kenar, Adana'da toprağa verildi İTALYA'da düşen helikopterde hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanlarından Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. İTALYA'da düşen helikopterde hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanlarından Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi memleketi Adana'ya getirildi. Havalimanından yakınları tarafından alınan Kenar'ın cenazesi, Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kenar'ın cenazesi ardından Mustafabeyli Mezarlığı'na getirildi. Baba Fahri Kenar, cenaze aracında oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Serhat Kenar, gözyaşlarıyla defnedildi. Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel Mustafabeyli Manisa Adana Güncel Haberler

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