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Canavar 4 yıl sonra uyandı! Patlamalar sonrası hava trafiği tamamen durdu

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Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna, 4 yıl sonra yeniden faaliyete geçti. Kül ve lavlar püskürtmeye başlayan yanardağ bölgedeki insanların "Canavar uyandı" yorumlarına neden olurken, yaşanan patlamalar sonrası Catania Havaalanı'nda uçuşlar askıya alındı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna, 4 yıl sonra yeniden faaliyete geçerek kül ve lav püskürttü.

Voragine kraterinde meydana gelen patlama sonrası Catania Havaalanı'nda uçuşlar askıya alındı. Bölgede yaşayan insanların "Canavar uyandı" yorumlarına neden olan gelişme sonrası havaalanına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlama ve oluşan kül nedeniyle tüm operasyonların durdurulduğu ifade edilerek, yolcuların uçuş bilgilerini öğrenmek için havayolu şirketiyle iletişime geçmesi talep edildi.

Canavar 4 yıl sonra uyandı! Patlamalar sonrası hava trafiği tamamen durdu

Pistin yeniden açılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedilen açıklamada, uçuşların yerel saatle 18.00'dan sonra başlamasının planlandığı belirtildi.

Canavar 4 yıl sonra uyandı! Patlamalar sonrası hava trafiği tamamen durdu

Canavar 4 yıl sonra uyandı! Patlamalar sonrası hava trafiği tamamen durdu

Canavar 4 yıl sonra uyandı! Patlamalar sonrası hava trafiği tamamen durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sicilya Adası Yanardağ İtalya Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Adanalı Haşmet :

Benim canavar her sabah uyanıyor ama trafik hiç durmuyor. Sizin yapacağınız işi xikem

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Ömer Can:

canavar uyanmadı Allah uyarıyor dünya hayatı boş ahirete çalışın diye

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