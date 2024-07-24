Canavar 4 yıl sonra uyandı! Patlamalar sonrası hava trafiği tamamen durdu
Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna, 4 yıl sonra yeniden faaliyete geçti. Kül ve lavlar püskürtmeye başlayan yanardağ bölgedeki insanların "Canavar uyandı" yorumlarına neden olurken, yaşanan patlamalar sonrası Catania Havaalanı'nda uçuşlar askıya alındı.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna, 4 yıl sonra yeniden faaliyete geçerek kül ve lav püskürttü.
Voragine kraterinde meydana gelen patlama sonrası Catania Havaalanı'nda uçuşlar askıya alındı. Bölgede yaşayan insanların "Canavar uyandı" yorumlarına neden olan gelişme sonrası havaalanına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlama ve oluşan kül nedeniyle tüm operasyonların durdurulduğu ifade edilerek, yolcuların uçuş bilgilerini öğrenmek için havayolu şirketiyle iletişime geçmesi talep edildi.
Pistin yeniden açılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedilen açıklamada, uçuşların yerel saatle 18.00'dan sonra başlamasının planlandığı belirtildi.