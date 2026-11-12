İtalya'da bugün 1800'e yakın okula bomba tehdidi e-postası gönderildi

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İtalya'da dün yaklaşık 6 bin okula gönderilen ve bomba tehdidi içeren e-postanın bir benzerinin, bugün ülkenin farklı yerlerindeki okullara gönderildiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede dünün ardından bugün de Torino, Cenova, Perugia ve Sicilya Adası'ndaki 1800 civarında okula bomba tehdidi içeren "Mikhail Andropov" imzalı e-posta gönderildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de bomba tehdidi içeren yeni bir e-postanın, okullara ve başbakanlık sarayına gönderildiği belirtildi.

Haberde, Başbakan Giorgia Meloni'ye istifa çağrısı da yapılan söz konusu e-postanın asılsız bir tehdit olduğu ifade edildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu bomba ihbarlarının ortak bir çerçevede yönetilebilmesi için bir protokolün devreye alındığı belirtildi.

Buna göre, tehlike belirten toplu bir e-posta alınmasının ötesinde somut bir kanıt olmadığı durumlarda binalar tahliye edilmeyecek. Gerçek bir risk bulunduğunu gösteren somut ve özel kanıtlar varsa tahliye kararı alma yetkisi okulun bulunduğu ilin valisinde olacak.

Ayrıca ülke genelinde okullara yönelik dün ve bugün yapılan bomba ihbarlarının soruşturulduğu belirtildi.

Ülkede dün yaklaşık 6 bin okula gönderilen bomba tehdidi içerikli e-postalar, okulların tahliye edilmesine ve endişeye yol açmıştı.

Başbakan Meloni, siber güvenlik konusunu muhalefet liderleriyle görüştü

İtalya'da geçen hafta süpermarketlerin buzdolaplarını hedef alan siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarının ardından dün okullar için yapılan bomba alarmları nedeniyle Başbakan Meloni, muhalefet partilerinin liderleriyle bugün başbakanlıkta görüştü.

İktidar ve muhalefet temsilcilerinin Başbakanlık Sarayı Chigi'deki görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Basındaki haberlere göre, Meloni bu toplantıda muhalefet liderlerine siber saldırılara karşı "birlik" çağrısında bulundu.

Ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, toplantıdan ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, muhalefet olarak, ülkeye yönelik tehditler karşısında işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Schlein, son dönemdeki siber saldırılara dikkati çekerek, bütçede siber güvenlikten yapılan kesintilere karşı çıktıklarını söyledi.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Giuseppe Conte de "İşbirliğine tam olarak hazırız ancak bugün bu bizim sorumluluğumuzda olamaz. Çünkü kontrolümüz altında departmanlarımız ve bakanlıklarımız yok. Önerilerde bulunmak bizim sorumluluğumuzda değil, bunlar hükümetten gelmeli. Dün ülke bir e-posta yüzünden durma noktasına geldi. Bunu göze alamayız." dedi.

Başbakan Meloni, dün akşam güvenlik kurmaylarıyla okullara yönelik asılsız bomba ihbarlarına ilişkin düzenlenen toplantının ardından paylaştığı video mesajında, "Bunu yapanlar, ülkenin durmasını, korkuya kapılmasını istiyordu. Ancak yarın uyandıklarında, çocuklarını okula götüren ve işe giden bir ülkeyle karşılaşacaklar. Verebileceğimiz en iyi ve en güçlü yanıt budur. Anonim bir e-postanın çocuklarımızın okul takvimini belirlemesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA