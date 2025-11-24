Haberler

İtalya'da Bölgesel Seçim Sonuçları: Sağ ve Sol İttifaklar Belirli Bölgeleri Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da yapılan bölgesel seçimlerde, sağ ittifak Veneto Bölgesi'ni korurken, sol ittifak Campania ve Puglia bölgelerini yeniden kazandı. Seçimlere katılımın düşük olduğu dikkat çekti.

İtalya'nın üç büyük bölgesinde dün ve bugün yapılan bölgesel seçimlerde, iktidardaki sağ ittifak elindeki Veneto Bölgesi'ni, muhalefetteki sol ittifak Campania ve Puglia bölgelerini yeniden kazandı.

Ülkenin ikisi güneyde, biri kuzeyde üç büyük bölgesinde yaşayan ve yaklaşık 11 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu bölgesel seçimler, bugün sonuçlandı.

Oy verme işlemlerinin yerel saatle 15.00'te (TSİ 17.00) sona erdiği üç bölgede oy sayım işlemine geçildi.

İtalyan ANSA ajansının paylaştığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki sağ ittifak elindeki Veneto Bölgesi'ni yeniden kazanırken, muhalefetteki sol ittifak Campania ile Puglia bölgelerinden zaferle çıktı.

Sağ ittifak halihazırda 30 yıla yakındır yönettiği ve "kalesi olan" Veneto Bölgesi'nde Alberto Stefani'nin yüzde 64'lük oy oranıyla, sol adayı Giovanni Manildo karşısında zafer elde etti. 33 yaşındaki Stefani, bu seçim zaferiyle "en genç Bölgesel Yönetim Başkanı" olarak tarihe geçti.

Campania Bölgesi'nde de sol ittifak, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile bu bölgeyi yeniden kazandı. Yüzde 61'lik oy oranı yakalayan Fico, rakibi sağ ittifakın adayı Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli'nin önünde zafer kazandı.

Sol ittifak, ülkenin güneydoğusundaki Puglia Bölgesi'nde de iktidarını sürdürecek. Yüzde 65'lik oy oranı yakalayan eski Bari Belediye Başkanı Antonio Decaro, sağ ittifakın adayı iş insanı Luigi Lobuono karşısında seçimi açık farkla kazanmasını bildi. Böylece her iki ittifak da ellerindeki bölgelerde iktidarlarını devam ettirmiş oldu.

20 idari bölge yönetimi bulunan İtalya'da bu sene, 6 bölgede, yerel halk bölgesel seçimler için sandığa gitti. Bu seçimlerde, ülkede iktidarda olan sağ ittifak, Marche, Calabria, Veneto bölgelerini; sol ittifak Toskana, Puglia ve Campania bölgelerini elinde tutmayı başardı.

3 bölgede de seçimlere katılım düşük çıktı

Üç bölgede de seçimlere katılım düzeyi, önceki seçimlere göre düşük çıktı. Campania'da kayıtlı seçmenlerin sadece yüzde 44'ü sandığa giderken, bu oran 5 yıl önceki son seçime göre 11 puanlık bir düşüşe denk geldi.

Puglia'da ise seçmenlerin sadece yüzde 41'i sandığa giderken, 5 yıl öncekine göre fark 14 puandan fazla oldu.

Veneto'da ise katılım 16,5 puanlık bir düşüşle yüzde 44,6 oranında gerçekleşti.

Sol ittifakın çatı partisi Demokrat Partinin (PD) lideri Elly Schlein, merkez sol ittifakının birleştiğinde kazandığını ve Puglia ve Campania'da görüldüğü gibi ezici bir üstünlük sağladığını söyledi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.