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İtalya'da bayram coşkusu

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- İtalya'da bayram coşkusu İtalya'da Ramazan Bayramı'nı coşku ile karşılayan Müslümanlar, Bergamo'da bayram namazını eda etti.

- İtalya'da bayram coşkusu

BERGAMO - İtalya'da Ramazan Bayramı'nı coşku ile karşılayan Müslümanlar, Bergamo'da bayram namazını eda etti.

İtalya'nın Lombardiya bölgesine bağlı Bergamo şehrinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Curno İslam Cemiyetleri Birliği'ne ait mescide akın etti. Yoğun katılımın olduğu namaz, Libyalı Cami İmamı Almahdi Belhaj tarafından kıldırıldı. Belhaj, yaptığı açıklamada bayramın hayırlara vesile olmasını dileyerek dünya Müslümanlarının bayramını kutladı.

Curno Belediye Başkanı Andrea Saccogna ve merkez kilise Papazı Don Alberto Maffeis namaz öncesi camiye gelerek Müslümanlara destek ve birlik mesajlarını iletti.

Bergamo'da yaşayan gurbetçi Türk vatandaşlar da namazın ardından bayramlaşarak birbirlerine tebriklerini iletti. Küçüklere bayram harçlığı her bayram olduğu gibi bu bayram da unutulmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Yıldız - Güncel

Ramazan Bayramı İtalya Güncel Haberler

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