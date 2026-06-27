İtalya'da aşırı sıcak hava dalgası sebebiyle sıcaklık rekorları kırılıyor

İtalya'da Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası sebebiyle birçok kentte "kırmızı" alarm durumu devam ederken, bu kentlerden biri olan kuzeydeki Bolzano'da 1956 yılından bu yana en sıcak haziran ayı gecesi kaydedildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Alp Dağları'yla çevrili bir konumda bulunan Bolzano'da yüksek sıcaklıklar sebebiyle meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1956'dan bu yana en sıcak haziran gecesi dün yaşandı.

Bolzano'da dün gece en düşük sıcaklık 25,4 derece ölçüldü ve gece boyunca bu değer daha aşağıya düşmedi. Bu ölçümün, 29 Haziran 2005'te kaydedilen 24,2 derecelik haziran ayı gece sıcaklığı rekorunu da kırdığı belirtildi.

18 kentteki "kırmızı" alarm durumu pazar günü de devam edecek

Hava sıcaklıklarında risk seviyesini 4 renk kategorisinde gösteren İtalya Sağlık Bakanlığı, günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle "kırmızı" alarm seviyesinde tuttuğu başkent Roma, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona, Viterbo, Bari ve Cenova olmak üzere 18 kenti yarın için de bu kapsamda tutmaya karar verdi.

Basına yansıyan uzmanların hava tahminlerine göre, bir haftadır devam eden aşırı sıcaklıkların 29 Haziran'a kadar farklı noktalarda zirve yapması öngörülüyor.

Sardinya Adası'nda da yer yer hava sıcaklıklarının 40-41, kuzeydeki Torino'da 39, Trentino'da 39, Valle d'Aosta'da da 37 dereceye ulaşarak zirve yapmasının beklendiği kaydedildi.

Bu arada, hafta sonu olması sebebiyle Napoli gibi özellikle deniz kıyısındaki şehirlerde insanların serinlemek için denize gittikleri gözlendi.

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığı da internet sitesi ve sosyal medya platformları üzerinden güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı yaparken, sıcaktan korunabilmek için 11.00 ile 18.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması çağrısını yineledi.