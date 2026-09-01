Roma'da Zafer Bayramı resepsiyonu

İtalya'nın başkenti Roma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Tuna Yücel Modrak, Roma Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Ali Öztop ile Silahlı Kuvvetler Hava Ataşesi Albay Mustafa Can Engür'ün davetlileri kapıda karşıladığı resepsiyon, KKTC'deki yolcu gemisi kazasında hayatını kaybedenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu, Türk ve İtalyan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Ülgen, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Büyük Taarruz'un, bağımsızlık savaşında belirleyici bir an olduğunu belirterek, "30 Ağustos 1922'de kazanılan ve bizim 'Büyük Zafer' olarak andığımız bugün, Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık içinde yaşama kararlılığını simgeliyor ve en zor koşullar altında bile kendi geleceğimizi şekillendirme azmimizi yansıtıyor." dedi.

Dünyanın farklı bölgelerinde kriz ve belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Ülgen, Türkiye'nin Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" söyleminden hareketle sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi.

Ülgen, Akdeniz'de derin kökleri olan iki NATO müttefiki Türkiye ve İtalya'nın savunma sanayisinde artan ortaklıklarının ve silahlı kuvvetler arasındaki işbirliğinin çok kıymetli olduğunu ve büyüme potansiyeli gördüklerini belirterek, "Belirsizlik zamanında, Türkiye ve İtalya, Avrupa-Akdeniz bölgesinde istikrarın çıpaları olarak duruyor." diye konuştu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı da okundu.

Resepsiyona, İtalya Silahlı Kuvvetlerinden çok sayıda subay, NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli Türk subaylar, Roma'da görev yapan farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve ilgililer katıldı.

Davetlilere, Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden ikram edildi.

Kaynak: AA