İtalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İtalya'nın başkenti Roma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde bir resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Tuna Yücel Modrak, Roma Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Ali Öztop ile Silahlı Kuvvetler Hava Ataşesi Albay Mustafa Can Engür'ün davetlileri kapıda karşıladığı resepsiyon, Türk ve İtalyan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Ülgen, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının büyük zaferinin 103. yıl dönümünü kutlamaktan onur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yüzyılın başında Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26 Ağustos 1922'de Anadolu'daki işgalci güçlere karşı başlattığı Büyük Taarruz'dur. Bu taarruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlanmıştır. O gün, Türk milleti Anadolu'yu ebedi vatanı olarak güvence altına almış ve 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açmıştır."

Büyük zaferden 103 yıl sonra, Türkiye'nin tehditler, çatışmalar, istikrarsızlık ve terörle çevrili bir bölgede barış ve istikrarın simgesi haline geldiğini vurgulayan Ülgen, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Akdeniz'de, Karadeniz'de, Libya'da, Kosova'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de, Katar'da ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapmaktadır. Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinden ilhamla, Silahlı Kuvvetlerimiz müttefiklerimizle işbirliği içinde dünya barışına katkı sunmakta, Birleşmiş Milletler ve NATO gibi kuruluşların görevlerinde aktif rol almaktadır." diye konuştu.

Ülgen, Türkiye'nin İtalya'daki büyükelçisi olarak, NATO müttefiki Türkiye ve İtalya'nın savunma sanayi şirketleri arasındaki işbirliğinin artmasından ve birlikte çalışmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Türk ve İtalyan silahlı kuvvetleri, NATO bünyesinde ve ikili angajmanlarımız çerçevesinde Kosova'da, Afrika'da ve diğer bölgelerde yakın bir koordinasyon içinde çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ülgen, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını da okudu.

Resepsiyona, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, İtalya Silahlı Kuvvetlerinden çok sayıda subay, NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli Türk subaylar, Roma'da görev yapan farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve ilgililer katıldı.

Resepsiyonda davetlilere, Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden ikram edildi.