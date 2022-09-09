İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Kuzey Makedonya'da

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi.

Başkent Üsküp'teki "Villa Vodno" Cumhurbaşkanlığı rezidansında resmi törenle karşılanan Mattarella, Pendarovski ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, buradaki konuşmasında, Kuzey Makedonya ve İtalya'nın güvene dayalı güçlü bağlara sahip olduğunu ve bu bağların, son dönemde gerçekleşen üst düzey görüşmelerin yoğunluğuyla kanıtlandığını ifade etti.

Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliğine (AB) katılım müzakerelerinin geçen dönemde başladığı haberini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Mattarella, bunun, Kuzey Makedonya'nın bugüne kadar yaptığı çabaların bir kanıtı olduğunu kaydetti.

AB'nin, kendilerinin ortak geleceği olduğuna işaret eden Mattarella, Batı Balkan ülkeleri AB'ye girmeden AB'nin bir bütün olamayacağını belirtti.

İtalya'nın, AB üyeliği yolunda her zaman Kuzey Makedonya'nın yanında olacağını dile getiren Mattarella, şöyle devam etti:

"İtalya'nın yaptığı gibi tüm ülkeler Kuzey Makedonya'yı kararlı bir şekilde destekliyor. Cumhurbaşkanı Pendarovski'ye alenen şunu söylemek istiyorum; Kuzey Makedonya'nın tüm zorlukları aşmak için gösterdiği sabır ve çabaları, komşularla daha pozitif ilişkilere sahip olma noktasındaki çabaları değerli buluyoruz."

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ise Mattarella'nın, 23 yıl aradan sonra Kuzey Makedonya'yı ziyaret eden bir İtalyan Cumhurbaşkanı olduğunu, bu gibi yapıcı görüşmelerin, Kuzey Makedonya-İtalya ilişkilerinin gelişimi için yeni bir imkan sağladığını bildirdi.

Gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkiler, Batı Balkan bölgesindeki durum, Avrupa entegrasyonu, güvenlik meseleleri ve dünyanın karşı karşıya kaldığı ekonomik ve enerji krizleriyle mücadele konularının ele alındığını aktaran Pendarovski, "Bizim Avrupa entegrasyon sürecimiz, görüşmede ele aldığımız kilit konulardan biriydi. AB'nin genişleme politikasına ve bu bağlamda bize verdikleri tartışmasız desteklerden dolayı İtalya'ya teşekkür etmek istiyorum." dedi.

İki ülke arasında farklı alanlardaki ilişkilerin gelişmekte olduğuna işaret eden Pendarovski, bu ilişkilerin daha da derinleşmesi için hazır olduklarını vurguladı.

Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüşen Mattarella, gün içerisinde Kuzey Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile de bir araya gelecek.