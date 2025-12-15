İtalya: Rusya, Avrupa'nın sınırlarını ve dengelerini güç kullanarak yeniden tanımlamak istiyor

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Rusya'nın Avrupa'daki dengeleri ve sınırları güç kullanarak yeniden tanımlamaya çalıştığını söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığının düzenlediği 18. İtalya Büyükelçiler Konferansı'na katılan Mattarella, yaptığı konuşmada, zor zamanlardan geçilirken, diplomasiye başvurulması gerektiğini kaydetti.

Dünyanın pek çok krizden geçtiğini belirten Mattarella, " Ukrayna'ya yönelik Rus saldırganlığı devam ediyor. Bu saldırganlık, can kayıplarına ve devasa yıkımlara yol açmakta ve devam eden müzakere çabalarına rağmen, Avrupa'daki dengeleri ve sınırları güç kullanarak yeniden tanımlamayı reddeden ilkeyi ihlal etmeyi amaçlayan sapkın bir niyet taşımaktadır. Bu eylem, 50 yıldan fazla bir süre önce Helsinki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nda 'sorumsuzluk ve kabul edilemez' olarak değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Mattarella, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkeste gerilimin sürekli tırmanma riski olduğuna dikkati çekerek, "Ne kadar kırılgan olursa olsun bir ateşkesin sağlanması, tüm uluslararası toplumun sarsılmaz desteğini gerektiriyor." dedi.

ABD'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıçlarına yaptırım uygulamasına da isim vermeden atıfta bulunan Mattarella, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün, savaş suçlarını soruşturmada, insan haklarını savunmada oynadıkları rol nedeniyle uluslararası mahkemelerin yargıçlarına ceza verilmesi talebine tanık oluyoruz. Bunlar, tehlikeli bir şekilde daha kötü bir geçmişe geri dönen bir dünyanın talepleridir. Bu, tersine dönmüş ve çelişkili bir dünya tablosudur, Nürnberg yargılamalarının destekleyicisi ve yargıçları arasında yer almış bir ülkenin, uluslararası mahkemelerin üyelerine yaptırım uygulamasıyla kendini göstermektedir."

Mattarella, demokrasi ve halkların hakları açısından tarihsel bir başarı örneği olarak görülen Avrupa Birliği'ne (AB) karşı düzensiz ve haksız bir saldırganlık gözlemlediğini kaydetti.

Tajani: "ABD, Avrupa olmadan yapamaz ve Avrupa da ABD olmadan yapamaz"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de konferansın açılışındaki konuşmasında, uluslararası politikanın karmaşık bir dönemden geçtiğini, çatışmaların artık kendilerine çok uzakta gelişmediğini ve zaman zaman çıkarlarını da etkilediğini belirtti.

Son dönemde ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerde gündeme gelen fikir ayrılıklarına da değinen Tajani, "Yeni ABD yönetimiyle hükümet olarak biz en başından itibaren mükemmel ilişkiler kurduk. Bizim tutumumuz nettir: ABD, Avrupa olmadan yapamaz ve Avrupa da ABD olmadan yapamaz. Bu temel varsayım üzerinden İtalya, Atlantik'in iki yakası arasındaki ilişkileri güçlendirmek için ön safta yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savaşı'na çözümde Avrupa'nın dışarıda bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Tajani, "Ukrayna krizinin yönetiminde Avrupa'nın rolünün ve katkısının tanımlanması temel bir sınavdır. Önümüzdeki haftalar belirleyici olabilir ve bir kez daha birlik içinde kalmak hayati önem taşıyacaktır. Amerikan barış girişimi kaçırmamamız gereken bir fırsattır. Avrupa'ya barışı yeniden getirmeliyiz." diye konuştu.

Tajani, İtalya olarak Mart 2024'te Birleşmiş Milletler'in ilgili kuruluşlarıyla başlattıkları "Gazze için Gıda (Food for Gaza)" girişimiyle bugüne kadar İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne 2 bin 400 tondan fazla gıda yardımı gönderdiklerini ayrıca 232 Gazzeli çocuğu İtalya'ya getirerek tedavilerini üstlendikleri bilgisini paylaştı.

Antonio Tajani, konferanstaki konuşmalardan önce İtalya'nın farklı ülkelerde ve uluslararası kuruluşlarda görevli büyükelçileriyle beraber "aile fotoğrafı" çektirdi.