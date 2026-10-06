İtalya Büyükelçisi Manzo, Türkiye ile uzay işbirliğinin güçlü olduğunu söyledi

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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo, İtalya Ticaret Ajansının (İTA) 77. Uluslararası Uzay Kongresinin (IAC) resmi sponsorlarından biri olduğunu belirterek, "Türkiye ile uzay alanında güçlü işbirliğimiz var." dedi.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) katılan Manzo, AA'ya konuştu.

Manzo, Türkiye-İtalya uzay işbirliğinin geçmişten gelen önemli örneklerinden biri olan GÖKTÜRK-1 Projesi'ne atıfta bulunarak, iki ülke liderlerinin uzayı bir öncelik olarak gördüğünü ifade etti.

Axiom Mission 3 kapsamında İtalyan ve Türk astronotların birlikte çalıştığını hatırlatan Manzo, "harika" olarak nitelendirdiği işbirliğinin geçmişten geldiğini belirtti.

Manzo, "Türkiye ile uzay alanında güçlü işbirliğimiz var." ifadesini kullanarak, bu kongre binasında bu işbirliğini gösteren 26 şirketin bulunduğunu aktardı.

Sağlık, enerji, güvenlik söz konusu olduğunda, uzay araştırmaları ve endüstrisinin vatandaşların hayatlarını doğrudan etkilediğinin altını çizen Manzo, "Türkiye ile işbirliğimiz oldukça doğal." dedi.

Manzo, "Uzay ajanslarımız, astronotlarımız, hükümetlerimiz birlikte çalışıyor. İşbirliği için tüm bileşenler bir arada." diye konuştu.

İTA'nın 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin resmi sponsorlarından biri olduğunu belirten İtalyan Büyükelçi, "Buraya gelin ve uzayın tadını çıkarın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA