İtalya, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimlerin genişlemesine karşı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimlerin genişlemesine karşı olduklarını ve "E1" projesini kınadıklarını söyledi.

İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde "Bakana Sorular" oturumuna katılan Tajani, burada milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.

Yeşil ve Sol İttifak (AVS) Partisi'nden Nicola Fratoianni'nin "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçlarına karşı hükümet olarak bir şey yapmayı düşünüp düşünmediklerine" ilişkin sorusuna verdiği yanıtta Tajani, Batı Şeria'da yaşananlar karşısında hükümet olarak kararlı ve eyleme dayalı bir tutum benimsediklerini savundu.

Tajani, "Yerleşimlerin genişletilmesini ve yerleşimcilerin artan şiddetini bu genel kurulda da her zaman kınadık. Bunlar, istikrarsızlığı körükleyen ve iki devletli çözüm perspektifini daha da uzaklaştıran girişimlerdir." dedi.

Ağustos ayının sonunda İtalya'nın öncülük ettiği ve 21 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Komisyonu tarafından imzalanan bir deklarasyonla E1 yerleşim projesini güçlü bir şekilde kınadıklarını belirten Tajani, "Yerleşimlerin genişletilmesi kabul edilemez. Hiç kimse yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti hoş göremez. İki devletli çözüm perspektifini tehlikeye atan girişimler, hiç kimse tarafından meşru gösterilemez." ifadelerini kullandı.

AB Dışişleri Bakanları toplantısında İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yaptırım uygulanması talebini gündeme getirdiğini aktaran Tajani, şunları kaydetti:

"Yerleşim yerlerinde üretilen mallara karşı kısıtlayıcı önlemleri, Avrupalı ??ortaklarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Sadece, Avrupa'nın birlikte vereceği bir yanıt, gerçekten etkili ve tutarlı önlemler sağlayabilir. Yaptırımlar, nefreti ve şiddeti körükleyen kişilere yönelik olmalıdır. Şiddet yanlısı yerleşimcilerin faaliyetlerini ve finansman kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde hedef almak için Avrupa düzeyinde önlemlere ihtiyaç vardır."

Tajani, İsrail ile diyaloğu açık tutmanın, kendi tutumlarını savunmaktan vazgeçmek anlamına gelmediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizim perspektifimiz netliğini koruyor. Yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayacak iki devlet. Bu siyasi süreç, Filistin Ulusal Yönetimi'nin güçlendirilmesi, Hamas'ın silahsızlandırılması ve karşılıklı tanıma temelinde yürütülmeli. Bunu gelecek hafta New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da yineleyeceğim."

Ayrıca Filistinli siviller için ön saflarda yer aldıklarını belirten Tajani, oluşturdukları eğitim koridoru çerçevesinde 25 Filistinli öğrencinin daha dün Gazze'den İtalya'ya geldiğini söyledi.

Tajani, son bir yılda bu şekilde ülkeye gelen Filistinli sayısının 270'e çıktığını belirtti.

Kaynak: AA