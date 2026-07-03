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Meloni-Erdoğan görüşmesi: NATO ve Libya

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"İki lider, transatlantik ilişkilerin geliştirilmesine ve NATO içindeki ortak savunmaya olan bağlılıklarını teyit ederek Güney Kanadı'nın önemine vurgu yaptı"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi öncesinde, ortak savunma, İttifakın güney kanadı ve Libya konularını görüştüğü bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İki lider, transatlantik ilişkilerin geliştirilmesine ve NATO içindeki ortak savunmaya olan bağlılıklarını teyit ederek Güney Kanadı'nın önemine vurgu yaptı. Görüşmede, Libya'daki durum, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadeledeki işbirliği üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Son olarak liderler, ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesine yönelik bağlılıklarını yineleyerek, gelecek hafta Ankara'da görüşmek üzere anlaştı."

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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