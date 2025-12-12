Haberler

İtalya Başbakanı ile Filistin Devlet Başkanı Gazze'de ateşkesin güçlendirilmesini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Roma'da yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın planı çerçevesinde Gazze'de ateşkesin güçlendirilmesine ve iki devletli çözüm için destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Roma'da yaptıkları görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının tam olarak uygulanması çerçevesinde Gazze'de ateşkesin güçlendirilmesi gerekliliğini ele aldıkları bildirildi.

Bir dizi temas için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Abbas, Meloni tarafından başbakanlık sarayı Chigi'de ağırlandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "İki lider, bölgedeki son gelişmeleri ve özellikle Trump'ın Barış Planı'nın tam olarak uygulanması vesilesiyle Gazze'de ateşkesin sağlamlaştırılması gerekliliğini değerlendirdi. Başbakan Meloni, İtalya'nın Gazze'nin istikrarı ve yeniden inşasında öncü bir rol üstlenmeye kararlı olduğunu yineleyerek Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan tam destek aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Başbakan Meloni'nin, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı sağlayacak siyasi sürecin yeniden başlatılması için kritik öneme sahip olan Filistin yönetiminin reform programına İtalya'nın desteğini teyit ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
title