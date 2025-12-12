İtalya Başbakanı ile Filistin Devlet Başkanı Gazze'de ateşkesin güçlendirilmesini görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Roma'da yaptıkları görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının tam olarak uygulanması çerçevesinde Gazze'de ateşkesin güçlendirilmesi gerekliliğini ele aldıkları bildirildi.

Bir dizi temas için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Abbas, Meloni tarafından başbakanlık sarayı Chigi'de ağırlandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "İki lider, bölgedeki son gelişmeleri ve özellikle Trump'ın Barış Planı'nın tam olarak uygulanması vesilesiyle Gazze'de ateşkesin sağlamlaştırılması gerekliliğini değerlendirdi. Başbakan Meloni, İtalya'nın Gazze'nin istikrarı ve yeniden inşasında öncü bir rol üstlenmeye kararlı olduğunu yineleyerek Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan tam destek aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Başbakan Meloni'nin, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı sağlayacak siyasi sürecin yeniden başlatılması için kritik öneme sahip olan Filistin yönetiminin reform programına İtalya'nın desteğini teyit ettiği aktarıldı.