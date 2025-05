İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Merz Roma'da görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki barış müzakereleri sırasında liderler arasında bir görüşme olmadığını ancak heyetlerin bir araya gelmiş olmasını barış sürecine dair atılan ilk çekingen adım olmasını umduklarını söyledi.

Meloni, temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Merz ile dün akşam saatlerinde başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü.

İki başbakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Meloni, görüşmelerinde, iki ülke ilişkileri, düzensiz göç ve savunma gibi Avrupa Birliği (AB) gündemindeki konular ile ayrıca uluslararası meseleleri ele aldıklarını belirtti.

Ev sahibi Başbakan Meloni, Rusya ile Ukrayna arasındaki İstanbul'daki barış müzakerelerine atıfta bulunarak, "Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için ortak çabaları da konuştuk. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin arasında İstanbul'da bir görüşme olmadı ancak heyetlerin bir araya gelmesi olumlu, bunun adil ve kalıcı barış sürecine yönelik ilk çekingen adım olmasını umuyoruz. Bunda Türkiye'nin ve ABD'nin de katkısı var." dedi.

Meloni, Ukrayna'yı kastederek, adil ve kalıcı bir barış için, saldırıya uğrayan millet için gerekli güvenlik garantilerini açıkça dikkate alan bir sürece ihtiyaç olduğunu ve bu bakış açısında ısrar etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Orta Doğu'daki durumla ilgili olarak Meloni, "İkimiz de İsrail'in samimi dostuyuz ama tam da İsrail'in dostu olduğumuz için Gazze'de olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Zira durum giderek güçleşiyor ve dramatikleşiyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede iki devletli çözümden yana olduklarını belirten Meloni, "Şansölye'ye de söyledim, bence Arap ülkeleri tarafından sunulan yeniden yapılanma planını temel alarak çalışabiliriz. Bu plan, çatışmayı sonlandırabilecek, iki devletli çözüm yolunu açabilecek bir bölgesel siyaset ve güvenlik çerçevesi sunuyor. Bunun gerçekleşmesi için elbette İsrail'in, Arap ülkelerinin ve Filistin liderliğinin cesur kararlar alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meloni, Alman mevkidaşının AB Liderler Zirvesi marjındaki buluşmalarında göç sorunun nasıl ele alınacağı konusunda benzer düşünceye sahip ülkelerin oluşturduğu grubun çalışmalarına katılmakla ilgilenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Savunma alanında, İtalya ve Almanya'nın, çok yüksek katma değer üreten sanayi altyapılarına sahip olduğunun altını çizen Meloni, Leonardo ile Rheinmetall arasında kurulan ortak girişimin bunun somut bir örneği olduğunu söyledi.

Meloni ayrıca AB'nin yeşil politikalarının "Avrupa endüstrisi için çölleşme riski taşıdığını" kaydetti.

Merz'in açıklamaları

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de "İtalya bizim için Avrupa ve dış politikada vazgeçilmez bir stratejik ortaktır. " dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan görüşmelere değinen Merz, "Ukraynalı müzakereciler son derece istekli olsa da beklentilerimizi karşılamadı. Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız ve salı günü, özellikle Baltık Denizi'ndeki gölge filo üzerine odaklanacak 17. yaptırım paketi gündeme gelecek." diye konuştu.

Merz, zaman zaman gündeme gelen Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusuna da değinerek, "Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda hiçbir tartışma yok. Bu, siyasi gerçeklikten tamamen uzak bir konu. Şu anda bunu konuşmak için hiçbir neden yok. Biz şu anda silahların susması, bir ateşkes sağlanması için çaba gösteriyoruz." yorumunu yaptı.

Meloni'den Macron'a gönderme

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dün yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi sırasında "Gönüllüler" olarak anılan bazı ülkelerin Zelenskiy ile yaptığı toplantıda yer almaması ve Meloni'nin bu konuda ülkesinde eleştirilmesi, Merz ile yaptığı basın toplantısının soru-cevap bölümünde üzerinde durulan konulardan oldu.

Bir gazetecinin, İtalya Başbakanı'na "Gönüllüler" toplantısına katılmama gerekçesi olarak "bazı ülkelerin asker göndermek için bu formatta toplandığına" dair yaptığı açıklamasını hatırlatıp, buna Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşı çıktığını anımsatması üzerine, Meloni, "Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarından asker gönderme konusunun artık gündem dışı kaldığını memnuniyetle not ediyorum. Özellikle asker gönderme seçeneğinin artık rafa kalktığı bir dönemde, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için Avrupalı ve Batılı ortaklarımızla her türlü formata her zaman olduğu gibi katılmaya hazırız. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başından bu yana, bizim gücümüz olan Batı'yı bir arada tutmak İtalya için her zaman bir öncelik olmuştur. Kimseyi dışlamadan ve herkesin kendi bakış açısını ifade etmesine imkan tanıyarak. Bu nedenle, belki de böyle hassas bir dönemde, Batı'nın birlikteliğini zedeleme riski taşıyan bireyselcilikten biraz uzaklaşmak gerektiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Konuk Başbakan Merz de Merz, Ukrayna'ya yönelik "Gönüllüler" grubunun formatını gelecek haftalarda derinleştirmek istediklerini ve İtalya'nın da burada bir rol oynaması gerektiğini belirterek, "AB içinde birbirimizden ayrılamayız. A sınıfı veya B sınıfı üyeler yoktur, birlikte ne yapmak konusunda bir fark yoktur." dedi.