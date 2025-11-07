Haberler

İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Görüştü

Güncelleme:
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze'deki ateşkes ve iki devletli çözüm konusunda önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Meloni, görüşmede Gazze'nin istikrara kavuşturulması ve yeniden inşasının önemine vurgu yaptı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze'deki ateşkesi ve bölgede iki devletli çözümü ele aldı.

Vatikan ve İtalya'ya resmi ziyaret kapsamında iki gündür Roma'da bulunan Abbas, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından başbakanlık sarayı Chigi'de Meloni ile bir araya geldi.

Başbakan Meloni tarafından sarayın avlusunda resmi törenle karşılanan Abbas'ın, tören kıtasını selamlarken Başbakan'ın koluna girdiği görüldü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmesinin ardından İtalya Başbakanlığından görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Görüşme sırasında Başbakan Meloni, ateşkesin sağlamlaştırılması, Gazze'nin istikrara kavuşturulması ve yeniden inşasına başlanması gerektiğini, bunun da Hamas'ın silahsızlandırılmasını da içeren ve Filistin halkının geleceğinde hiçbir rolü olmayacak şekilde, (ABD) Başkan Donald Trump'ın 'Barış Planı'nın tam olarak ve hızla uygulanmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Meloni'nin Abbas'a, İtalya'nın Mart 2024'te Gazze'deki sivillere yardım için başlattığı "Gazze için Gıda" kampanyasından ve tıbbi tahliyeler ile Filistinli üniversite öğrencilerine "eğitim koridoru" sağlayarak destek olduklarını aktardığı kaydedildi.

İtalya'nın, Filistin güvenlik güçlerinin eğitimi ve Filistin yönetiminin reform sürecine destek verdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmenin sonunda, iki devlet perspektifi temelinde kalıcı bir siyasi çözüm için çalışılması gerektiği tekrarlandı ve Filistin'in öncelikleri doğrultusunda, Mısır'ın toplamak istediği Gazze Konferansı'nda sunulmak üzere İtalya'nın, insani yardım ve yeniden inşa sürecine yönelik bir destek paketi üzerinde çalıştığı teyit edildi."

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
