ISWAP'ın Borno'da askeri üsse saldırısında 8 asker yaşamını yitirdi

ISWAP'ın Borno'da askeri üsse saldırısında 8 asker yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya'nın Borno eyaletinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP, Kukawa bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi ve 8 asker yaşamını yitirdi. Ulusal basına göre saldırıda çok sayıda kişi yaralandı; Nijerya, Boko Haram ve ISWAP saldırılarına maruz kalıyor.
Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, ISWAP üyeleri, Borno eyaletine bağlı Kukawa bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi.
Saldırıda 8 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.
Kaynak: AA