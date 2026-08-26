İsviçreli çiftçiler sıcak hava dalgasıyla kış zorlukları bekliyor

İsviçre'de bu yaz etkili olan sıcak hava dalgaları tarım sektöründe sorunlara yol açarken, çiftçiler "kötü senaryo ile kış aylarında karşılaşabileceklerini ve birçok çiftliğin kapanabileceğini" belirtti.

İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, sıcak yaz ayları tarım sektöründe sorunlara neden olurken, birçok çiftçi için varoluşsal zorlukların henüz ortaya çıkmamış olabileceği kaydedildi.

Bern Çiftçiler Birliği Başkanı Jürg Iseli, bu kış birçok çiftçi için yaşanabilecek zor zamanların henüz gelmediğine inandığını kaydetti.

Iseli, "En kötü senaryo yılın başında samanlıkların boş kalması, silaj balyalarının tükenmesi ve çiftçilerin bunun gerçekte ne anlama geldiğini anlamaları olur." dedi.

Birçok çiftçinin pes etme olasılığını ve bunun da ortalamanın üzerinde çiftliğin kapanmasına yol açabileceğini ifade eden Iseli, şu anda kapanan çiftliklerden haberdar olduğunu dile getirdi.

Iseli, bu çiftlik yöneticilerinin daha önce "çiftçi yardım hattını" arayıp aramadıklarının ise belirsiz olduğuna dikkati çekti.

"Yardım hattını aramak, pes etmeye yaklaşmanın bir adımı diye düşünüyorum." diyen Iseli, sektörden çekilenlerin arazilerinin muhtemelen çok kısa sürede diğer işletmeler tarafından alınacağını, 2026 yazındaki sıcak hava dalgasının bu yapısal değişimi hızlandırdığını söyledi.

"Çiftçilerin en acil konularla ilgilenmekle çok meşgul olduklarını varsayıyoruz"

Çiftçi ve aynı çiftçi yardım hattında iletişim görevlisi olarak çalışan Marie-Louise Koller, "Çiftçilerin şu anda geçimlerini sağlamak, hayvanlarını yönetmek ve öncelikle en acil konularla ilgilenmekle çok meşgul olduklarını varsayıyoruz." ifadesini kullandı.

Yılın ilerleyen dönemlerinde çiftçi yardım hattındaki çağrı sayısının artmasını beklediklerini kaydeden Koller, "Her zaman bir damla fıçıyı taşırır ve bu yıl gerçekten de sıcak geçen yaz bazı çiftlik yöneticilerini pes etmeye zorlayabilir." diye konuştu.

Koller, sıcak yaz döneminin tek başına birinin çiftliğinden vazgeçmesi için yeterli sebep olmaması gerektiğine inandığını, temeli sağlam bir işletmenin zorlu bir yılı bile atlatabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA