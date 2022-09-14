İsviçreli bakandan enerji krizine karşı tasarruf önerisi: Birlikte duş alın

Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurması üzerine kıtada enerji krizi yaşanıyor. Avrupalı siyasiler, krize ve yaklaşan kışa yönelik birçok fikir ortaya atmaya başladı. İsviçre Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga, enerji krizine çözüm amacıyla vatandaşlara birlikte duş almaları önerisinde bulundu. Bakanın 'duş' teklifi ülkede gündem oldu.

Şubat ayında Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Avrupa ülkeleri tarafından büyük tepki gördü. Birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya yaptırım uyguladı. Rus lider Putin ise bu yaptırımlara karşı gaz restini çekti. Putin önce teknik bakım gerekçesiyle Avrupa'ya doğal gaz akışını sık sık durdurdu. Son olarak ise akışın süresiz durdurulduğu açıklandı.

AVRUPA KIŞ GELMEDEN HAREKETE GEÇTİ

Bu durum Avrupa'nın, enerji tedariki konusunda kış mevsiminde yaşayabileceği sıkıntılarla ilgili telaşını arttırdı. Herkesin fikir birliği olduğu bir nokta varsa, o da bu kışın çok sert geçeceği... Birçok ülke şimdiden tedbirlerini almaya başladı. Mesela daha dün Fransa'nın simge yapısı Eyfel Kulesi'nin ışıkları, enerji krizine dikkat çekmek için bir saat erken söndürüldü.

"BİRLİKTE DUŞ ALIN"

Son olarak İsviçre Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga vatandaşlara birlikte duş almalarını tavsiye etti. İsviçre medyası Blick'te çıkan habere göre Bakan Sommaruga, yaklaşan enerji kıtlığıyla daha iyi mücadele edebilmek için bireyleri ve işletmeleri, kaynakları tasarruflu kullanmaya davet etti. Sommaruga, vatandaşlara verdiği tavsiyelerde, elektronik cihazların ve ışıkların gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi.

YANKI UYANDIRDI

Şaşkınlık yaratan söz konusu açıklama, sosyal medyada da gündem oldu. Bakan Sommaruga'nın sözlerine ilişkin vatandaşlar, para biriktirmek için iki kişilik duşun gereksiz olduğunu savundu.

"DUŞ ALMAYIN, BEZLE SİLİNİN"

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann, geçtiğimiz günlerde enerji tasarrufu için verdiği son tavsiyeyle şaşırtmıştı. Almanya'nın karşı karşıya olduğu enerji krizi hakkında Südwest Presse gazetesine açıklama yapan Kretschmann "Enerji kriziyle sınandığımız bu günlerde insanlar 'sürekli duş almak yerine' bir bez kullanarak çok tasarruf edebilirler." demişti.