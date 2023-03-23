İsviçreli Asansör Üreticisi Çin'in Ekonomik Görünümü Konusunda İyimser

ANONS (İngilizce): MARTİNA FUCHS, Xinhua muhabiri: "İsviçre merkezli Schindler şirketinin asansörleri, yürüyen merdivenleri ve yürüyen bantları her gün 1,5 milyardan fazla insanı binalarda ve ulaşım merkezlerinde aşağı ve yukarı taşıyor.

ANONS (İngilizce): MARTİNA FUCHS, Xinhua muhabiri:

"İsviçre merkezli Schindler şirketinin asansörleri, yürüyen merdivenleri ve yürüyen bantları her gün 1,5 milyardan fazla insanı binalarda ve ulaşım merkezlerinde aşağı ve yukarı taşıyor.

1874'te kurulan şirketin genel merkezinde, Schindler Group'un CEO'suyla pazara bakış açısı ve Çin'in işleri nasıl büyüttüğü hakkında konuşuyorum."

SES (İngilizce): SİLVİO NAPOLİ, Schindler Group'un CEO'su:

"Bu yılın ekonomik görünümü için ihtiyatlı bir biçimde olumlu diyebiliriz. Dünyanın bazı bölgelerinde piyasalar toparlanıyor. Ancak genel olarak, aldığımız önlemlerle birlikte piyasa bizi temkinli bir şekilde iyimser bir görünüme kavuşturuyor.

Çin, ikinci en büyük Ar-Ge merkezimize ev sahipliği yapıyor. Çin'deyken açtığım ve genişletmekten büyük memnuniyet duyduğum bu merkez, hem donanım hem de yazılım tarafında harika ürünler, bileşenler, sistemler üretmeye devam ediyor.

Çin ekonomisinin herkesi her zaman şaşırtacağını bilecek kadar uzun süre orada kaldım. Çin ekonomisinin toparlanacağına dair inancım tam."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cenevre'den bildiriyor. (XHTV)