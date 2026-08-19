Haberler

İsviçre'den Afgan Mülteci Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre Federal İdari Mahkemesi, olumlu bireysel koşullar altında Afganların ülkelerine geri gönderilmesine izin veren tarihi bir karar aldı. Genç bir Afgan'ın itirazını reddeden mahkeme, bazı elverişli durumlarda geri dönüşlerin mümkün olduğunu belirtti.

İsviçre Federal İdari Mahkemesi, "olumlu bireysel koşullar" altında Afganların ülkelerine geri gönderilmesine izin veren bir karar aldı.

Swissinfo internet sitesinin haberine göre, idari mahkeme, genç bir Afganın geri gönderilmesine karşı yaptığı itirazı reddetti.

Mahkeme, Afganistan'daki durumu yeniden değerlendirerek, olumlu bireysel koşullar altındaki Afganların geri gönderilmelerinin mümkün olduğuna karar verdi.

Kararda, geri dönüşlerin kısıtlı kalması gerektiği ancak bazı elverişli bireysel koşullar altında bunun artık mümkün olabileceği belirtildi.

"Tarihi" olarak nitelendirilen karara göre, Afganistan'dan gelen mülteciler, ülkelerine geri gönderilebilecek.

Kaynak: AA
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti

Türkiye ile İsrail çatışmanın eşiğinde! ABD hemen devreye girdi
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış

Başkana bak sen! 1 buçuk yıl boyunca AK Parti'nin kapısını aşındırmış
İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi

İran savaşı Avrupa'ya taşıyor! Hedeflerinde komşumuz da var

Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı

Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler