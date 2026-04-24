İsviçre, güvenlik gerekçesiyle kapattığı Tahran Büyükelçiliğini yeniden açmak için hazırlık yapıyor

İsviçre'nin, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonucu yaşanan gerilim nedeniyle geçici olarak kapattığı Tahran Büyükelçiliğini yeniden açmak için hazırlık yaptığı bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Güvenlik durumu nedeniyle 11 Mart'ta geçici olarak kapatılan büyükelçilikten bir ekibin 20 Nisan itibarıyla Tahran'a geri döndüğü belirtilen paylaşımda, "4 personel, Azerbaycan üzerinden kara yoluyla seyahat etti ve şimdi operasyonların kademeli olarak yeniden başlatılması için hazırlık yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsviçre, 11 Mart'ta İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
