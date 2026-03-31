İsviçre, Filistinli esirleri hedef alan idam yasasının kabulünden derin endişe duyduğunu bildirdi

İsviçre, İsrail Meclisinde Filistinli esirleri hedef alan idam yasasının kabul edilmesinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunuldu.

İsviçre'nin, İsrail'in idam cezası yasa tasarısını kabul etmesinden derin endişe duyduğu belirtilen paylaşımda, konunun İsrailli yetkililerle görüşüldüğü kaydedildi.

Paylaşımda, "Yasayı iptal etmelerini, uzun süredir yürürlükte olan moratoryumu yeniden yürürlüğe koymalarını ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi, pazartesi günü, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 "ret" oyuna karşı 62 kabulle onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı, İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana, kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler, ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse onları ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin yargılandığı askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanının yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için ise "idam cezası", "ömür boyu hapis cezasına" çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.